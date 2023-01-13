Минимальные и рекомендованные параметры оказались на удивление демократичными.

Студия Avalanche Software и издательство Warner Bros. Interactive Entertainment опубликовали окончательные системные требования Hogwarts Legacy — новой экшен-RPG во вселенной "Гарри Поттера". Заявленные параметры оказались более чем демократичными.

В эпоху, когда GeForce 1080 Ti может оказаться в минимальных требованиях, для будущей игры ее будет достаточно для максимальных настроек. Правда, при условии, что разрешение не превысит 1080р. А для 720р и низких графических параметров понадобится GeForce GTX 960 в связке с Intel Core i5-6600 на 3,3 ГГц.

Отдельно разработчики опубликовали два набора требования для настроек "ультра" с разрешением 1440р и 4К. Здесь понадобятся уже мощные ПК — с видеокартами RTX 2080 Ti и RTX 3090 Ti соответственно.

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Минимальные требования (720p, 30 кадров/с, низкие настройки графики)

ОС: Windows 10 (64 бит);

процессор: Intel Core i5-6600 на 3,3 ГГц или AMD Ryzen 5 1400 на 3,2 ГГц;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960 на 4 Гбайт или AMD Radeon RX 470 на 4 Гбайт;

оперативная память: 16 Гбайт;

DirectX: версии 12;

место на диске: 85 Гбайт (SSD в приоритете).

Рекомендуемые требования (1080p, 60 кадров/с, высокие настройки графики)

ОС: Windows 10 (64 бит);

процессор: Intel Core i7-8700 на 3,2 ГГц или AMD Ryzen 5 3600 на 3,6 ГГц;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti, AMD Radeon RX 5700 XT или Intel Arc A770;

оперативная память: 16 Гбайт;

DirectX: версии 12;

место на диске: 85 Гбайт (SSD).

Требования "Ультра" (1440p, 60 кадров/с, настройки графики "ультра")

ОС: Windows 10 (64 бит);

процессор: Intel Core i7-10700K на 3,8 ГГц или AMD Ryzen 7 5800X на 3,8 ГГц;

видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti или AMD Radeon RX 6800 XT;

оперативная память: 32 Гбайт;

DirectX: версии 12;

место на диске: 85 Гбайт (SSD).

Требования "Ультра 4K" (2160p, 60 кадров/с, настройки графики "ультра")

ОС: Windows 10 (64 бит);

процессор: Intel Core i7-10700K на 3,8 ГГц или AMD Ryzen 7 5800X на 3,8 ГГц;

видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti или AMD Radeon RX 7900 XT;

оперативная память: 32 Гбайт;

DirectX: версии 12;

место на диске: 85 Гбайт (SSD).

Hogwarts Legacy — основные подробности

Действия игры разворачиваются в 1800-х годах в знаменитой школе волшебства — Хогвартсе. Другие известные локации тоже удастся посетить.

Игрок возьмет на себя роль ученика, который обладает необычным умением воспринимать и осваивать древнюю магию. Ему предстоит решить — скрывать этот секрет или же поддаться соблазну более зловещих чар, способных уничтожить весь волшебный мир.

В Hogwarts Legacy можно настраивать внешность своего персонажа, создавать зелья, изучать заклинания, открывать новых фантастических зверей, заводить союзников, сражаться с темными волшебниками и улучшать способности.

Hogwarts Legacy выйдет 10 февраля 2023 года на PS5, Xbox Series X, Series S и ПК. На PS4 и Xbox One игра заглянет 4 апреля, а на Nintendo Switch — 25 июля.

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