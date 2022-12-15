Разработчики продемонстрировали основные аспекты игры.

Студия Avalanche Software, как и обещала, провела вторую геймплейную демонстрацию Hogwarts Legacy — экшен-RPG во вселенной "Гарри Поттера". Пользователям представили многие основные аспекты проекта, включая полеты на метле и сражения.

Сначала на видео демонстрируется исследование мира. Пользователи смогут посещать разные локации, а не только Хогвартс. Для путешествий используется гиппогриф или метла. Полеты на последней также применяются в отдельных испытаниях. А вот Квиддича в проекте не будет, о чем разработчики сообщили уже давно. После непродолжительного путешествия главный герой в ролике приземлился в небольшом поселении.

Затем Avalanche показала отрывок со сражениями на арене. Здесь протагонист отбивался от волн противников, применяя разнообразные заклинания. "Авада Кедавра", то есть смертельные чары, входят в этот список.

А ближе к концу ролика зрители могут увидеть зверинец, где можно ухаживать за магическими животными, и Выручай-комнату в Хогвартсе. Последнюю игроки вольны обставить по своему усмотрению. Внутри даже разрешается выращивать чародейские растения, которые применяются в битвах.

Hogwarts Legacy — основные подробности

Действия игры разворачиваются в 1800-х годах в знаменитой школе волшебства — Хогвартсе. Другие известные локации тоже удастся посетить.

Игрок возьмет на себя роль ученика, который обладает необычным умением воспринимать и осваивать древнюю магию. Ему предстоит решить — скрывать этот секрет или же поддаться соблазну более зловещих чар, способных уничтожить весь волшебный мир.

В Hogwarts Legacy можно настраивать внешность своего персонажа, создавать зелья, изучать заклинания, открывать новых фантастических зверей, заводить союзников, сражаться с темными волшебниками и улучшать способности.

Hogwarts Legacy выйдет 10 февраля 2023 года на PS5, Xbox Series X, Series S и ПК. На PS4 и Xbox One игра заглянет 4 апреля, а на Nintendo Switch — 25 июля.

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