Персонаж специализируется на нанесении урона.

Firaxis Games и 2K Games продолжают знакомить аудиторию с персонажами Marvel’s Midnight Suns. Не так давно разработчики подробно рассказали о Мэджик, а теперь пришла очередь Призрачного гонщика.

Джонни Блейз, а именно так зовут героя, специализируется на уничтожении врагов. Он наносит большое количество урона с помощью своей цепи и огненных способностей. Часть умений из арсенала персонажа — классические удары с фиксированным показателем атаки. Они дополняются эффектами, которые с некоторым шансом уничтожают противника спустя два или три хода после активации навыка. Такие способности позволяют устранять врагов с большим запасом здоровья.

Одна из особенностей Призрачного гонщика – навыки с уроном, зависящим от запаса здоровья. Например, герой наносит 25% повреждений от своего текущего показатели жизни конкретному сопернику. На противников рядом с ним атака тоже действует, но с меньшей силой.

Из-за этих умений Призрачный гонщик будет активно тратить здоровье. Восстанавливать его позволят способности вампиризма. Герой может отбирать жизни у соседних врагов и увеличивать таким способом свой показатель.

Marvel’s Midnight Suns — основные подробности

Это пошаговая тактическая игра от разработчиков XCOM и Sid Meier's Civilization. В проекте рассказывается история противостояния команды Полночных солнц против демонической богини Лилит.

Пользователи смогут создать своего героя Охотника и настроить ему внешность. Это будет основной протагонист, однако в команде присутствуют и другие бойцы. Список включает Росомаху, Человека-паука, Блейда и так далее.

Сражения в проекте базируются на использовании навыков героев и комбинаций между ними. Разработчики пообещали реализовать высокую вариативность и тесное взаимодействие с окружением.

За пределами миссий пользователи будут проводить время на базе. Здесь можно общаться и улучшать отношения с членами команды.

Marvel’s Midnight Suns выйдет 2 декабря 2022 года на ПК, PS5, Xbox Series X и Series S. Дату выхода на PS4, Xbox One и Nintendo Switch объявят позже.

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