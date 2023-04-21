Разработчики специально показали исполнение ролика на движке Unreal Engine.

Студия DRAMA выпустила первый геймплейный трейлер Unrecord — невероятно реалистичного шутера с видом из нагрудной камеры. Пользователи даже не поверили, что это настоящий игровой процесс, а не записанный ролик.

На видео демонстрируются перестрелки в заброшенном здании. Главный герой применяет в сражениях исключительно пистолет. Протагонист стрелял, выглядывая из укрытия, перезаряжался и прицеливался с помощью мушки на оружии. Интерфейс в игре отсутствует, хотя есть возможность посмотреть количество патронов в обойме.

В Unrecord нет никаких целеуказателей над противниками. А определять направление стрельбы предстоит по звукам и окружению. Стоит также отметить, что разработчики реализовали тряску камеры во время передвижения и сильную отдачу при ведении огня. Все это подчеркивает реалистичность, но как такие решения отразятся на восприятии геймплея, еще предстоит выяснить.

Пользователи после просмотра трейлера отказались верить, что на экране демонстрируется настоящая игра. В результате DRAMA пришлось опубликовать в Twitter ролик, где весь геймплей показан через инструментарий Unreal Engine с паузами и отдельным акцентом на небольших багах.

Unrecord — что известно об игре

Это тактический шутер, в котором предстоит расследовать несколько уголовных дел. Пользователи столкнутся с разными персонажами и моральными дилеммами. Обещаны также сюжетные повороты и проработанные диалоги.

Игра конструируется под вид из нагрудной камеры, благодаря чему создается эффект обмана зрения.

В стрельбе одной из главный особенностей станет система свободного прицеливания с неограниченными движениями руками.

Unrecord выйдет в Steam, дата релиза пока не объявлена.

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