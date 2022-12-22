В игре значительно углубили элементы метроидвании.

На The Game Awards 2022 студия Respawn Entertainment и издательство Electronic Arts показали первый геймплейный трейлер Star Wars Jedi: Survivor, сиквела Star Wars Jedi: Fallen Order. После этого разработчики начали делиться деталями игры. Недавно они рассказали о боевой системе, персонажах, элементах метроидвании и верховой езде.

Подробности раскрыл директор Star Wars Jedi: Survivor Стиг Асмуссен в беседе с Game Informer. Он рассказал, что главный герой Кэл Кестис сможет использовать пять боевых стоек. В одной из них протагонист будет применять два световых меча, а во второй — клинок с гардой, который позволит наносить огромный урон.

Однако в последнем случае придется просчитывать момент, когда переходить в атаку. Так как стойка тяжелая, на совершение ударов потребуется больше времени.

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Еще один вариант для ведения сражений — связка меча и бластера. Традиционные джедаи презирали стрелковое оружие и никогда его не использовали. Но в Star Wars Jedi: Survivor членам Ордена приходится скрываться и выживать любыми способами.

"Это действительно говорит о том, где мы находимся в этой части истории", — сказал Асмуссен, отметив, что прошло пять лет на временной шкале серии и что ситуация стала более мрачной. "Он нетрадиционный джедай, и ему приходится делать нетрадиционные вещи. Значит, что-то, что не одобрялось во времена расцвета Ордена джедаев? Кэл обнаруживает, что он собирается сделать все, что потребуется".

Отдельно Асмуссен поведал о новом персонаже, наемнике по имени Боди Акуна. У него с Кэлом почти братские отношения. Персонаж будет помогать в сражениях и при поиске маршрутов для дальнейшего продвижения.

Несколько слов руководитель сказал и об исследовании мира. В Star Wars Jedi: Survivor углубят элементы метроидвании по сравнению с прошлой частью. Появятся целые районы, куда можно будет попасть с помощью комбинаций определенных навыков. А путешествия по локациям ускорят и упростят ездовые животные.

Star Wars Jedi: Survivor — основные подробности

События второй части франшизы разворачиваются спустя пять лет после истории Fallen Order. Кэл Кестис превратился из падавана в полноценного джедая, который пытается выживать и противостоять Империи на краю Галактики.

Боевая система в игре отсылает к Sekiro: Shadows Die Twice. Есть разные типы ударов, комбинации и парирование, которое позволяет вывести врага из равновесия и совершить критическую атаку.

Мир в проекте построен по принципам метроидвании. Пользователи смогут возвращаться в уже посещенные места, чтобы с помощью новых навыков пробираться в ранее недоступные области.

Star Wars Jedi: Survivor выйдет 17 марта на ПК, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S.

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