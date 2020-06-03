Презентацию игры Cyberpunk 2077 перенесли из-за протестов в США

Шоу под названием Night City Wire пройдет 25 июня.

Студия CD Projekt RED отложила презентацию Night City Wire, посвященную игре Cyberpunk 2077. Изначально мероприятие было запланировано на 11 июня, но из-за массовых протестов в США его решили перенести на 25 июня.

Об этом разработчики заявили на официальной странице игры в Twitter.

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«Мы решили перенести Night City Wire на 25 июня. Мы все еще хотим рассказать новую информацию о Cyberpunk 2077, но сейчас идут более важные дискуссии, и мы хотим, чтобы они были услышаны. Мы целиком и полностью выступаем против расизма, нетолерантности и насилия», – сообщили разработчики.

Cyberpunk 2077 выйдет 17 сентября на Xbox One, PlayStation 4 и на ПК.

Ранее из-за массовых беспорядков в США компания Electronic Arts перенесла премьеру геймплея игры Madden NFL 21. По тем же причинам Sony отложила презентацию игр для PlayStation 5. А компания Activision перенесла начало новых сезонов в шутерах Call of Duty Modern Warfare, Warzone и Call of Duty: Mobile.

Напомним, 25 мая в США во время задержания афроамериканца Джорджа Флойда, полицейский задушил подозреваемого, прижимая его коленом к земле. Эта смерть вызвала протесты, которые быстро переросли в массовые беспорядки во многих городах США. В нескольких городах, в том числе в Лос-Анджелесе объявили комендантский час и ввели национальную гвардию.

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