Презентацию игры Cyberpunk 2077 перенесли из-за протестов в США
Студия CD Projekt RED отложила презентацию Night City Wire, посвященную игре Cyberpunk 2077. Изначально мероприятие было запланировано на 11 июня, но из-за массовых протестов в США его решили перенести на 25 июня.
Об этом разработчики заявили на официальной странице игры в Twitter.
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«Мы решили перенести Night City Wire на 25 июня. Мы все еще хотим рассказать новую информацию о Cyberpunk 2077, но сейчас идут более важные дискуссии, и мы хотим, чтобы они были услышаны. Мы целиком и полностью выступаем против расизма, нетолерантности и насилия», – сообщили разработчики.
Cyberpunk 2077 выйдет 17 сентября на Xbox One, PlayStation 4 и на ПК.
Ранее из-за массовых беспорядков в США компания Electronic Arts перенесла премьеру геймплея игры Madden NFL 21. По тем же причинам Sony отложила презентацию игр для PlayStation 5. А компания Activision перенесла начало новых сезонов в шутерах Call of Duty Modern Warfare, Warzone и Call of Duty: Mobile.
Напомним, 25 мая в США во время задержания афроамериканца Джорджа Флойда, полицейский задушил подозреваемого, прижимая его коленом к земле. Эта смерть вызвала протесты, которые быстро переросли в массовые беспорядки во многих городах США. В нескольких городах, в том числе в Лос-Анджелесе объявили комендантский час и ввели национальную гвардию.