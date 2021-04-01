Создатели экранизации не захотели сталкиваться в прокате с лентой Marvel "Шан-Чи и легенда десяти колец", которая выйдет в сентябре.

Премьеру фильма Resіdent Evil: Welcome to Raccoon City, снятого по мотивам одноименной зомби-игры перенесли с 3 сентября на 24 ноября 2021 года.

Как сообщает издание Deadline, отложить выход новой экранизации игры создатели решили после того, как Disney передвинул на сентябрь премьеру картины "Шан-Чи и легенда десяти колец", которая станет 25-й по счету лентой кинематографической вселенной Marvel.

При этом в ноябре фильм Resident Evil также столкнется с серьезным конкурентом в лице картины "Дом Гуччи", в котором снялись Леди Гага, Аль Пачино, Джаред Лето и Роберт Де Ниро.

Подробности фильма Resident Evil

По словам режиссера и сценариста ленты Йоханнеса Робертса ("Синяя бездна", "По ту сторону дверей"), новая экранизация будет основана на первых двух частях Resident Evil, и расскажет о начале зомби-эпидемии в городе Раккун-Сити. Действие картины развернется в 1998 году, а основные события будут происходит в особняке Спенсера, где проходили тайные эксперименты над людьми, и в полицейском участке города.

В фильме снялись:

Кая Скоделарио ("Пираты карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки") в роли Клэр Рэдфилд;

Робби Амелл ("Загрузка") в роли Криса Рэдфилда; Ханна Джон-Кеймен ("Человек-муравей и Оса") в роли Джилл Валентайн;

Эван Джогиа ("Zомбилэнд: Контрольный выстрел") в роли Леона Кеннеди;

Том Хоппер ("Академия Амбрелла") в роли Альберта Вескера;

Нил Макдонаф ("Отчаянные домохозяйки") в роли Уильяма Биркина.

Новая экранизация не будет связана с предыдущими фильмами "Обитель зла", в которых снималась Милла Йовович.

Напомним, что отдельно от новой экранизации на экраны выйдет сериал Resident Evil. Его производством занимается стриминговая платформа Netflix. В шоу будет 8 эпизодов, а сюжет развернется в двух временных линиях.

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Автор: Сергей Коршунов