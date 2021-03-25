Леди Гага снимается в фильме / instagram.com/ladygaga
Известная певица Леди Гага снимается в фильме "Дом Гуччи". Премьера намечена на ноябрь 2021 года.
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Литературной основой сценария фильма стала книга Сары Гей Форден "Дом Гуччи: Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности". Центральное событие - убийство Маурицио Гуччи, которое произошло в 1995 году.
Леди Гага сыграет в фильме роль Патрици Реджани. Вместе с ней к съёмкам присоединились Джаред Лето, Аль Пачино, Роберт де Ниро, Адам Драйвер и другие.
Леди Гага снимается в фильме / eastnews.ua
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