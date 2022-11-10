Информация просочилась благодаря одной из вакансий.

В середине октября руководитель разработки A Plague Tale: Requiem Кевин Шото сообщил, что дальнейшая судьба серии зависит от фанатов. Asobo Studio будет смотреть, насколько сиквел понравится аудитории, и на основе реакции пользователей примет решение. И как стало известно из описания вакансии на сайте компании, она все же собирается продолжить франшизу. На это появился конкретный намек.

"Для будущего производства мы ищем [старшего] геймдизайнера, который усилит команду, создавшую A Plague Tale: Requiem, на стадии предварительного производства", — сказано на официальном сайте Asobo.

Из этого предложения напрашивается вывод, что команда сиквела уже взялась за следующий проект. До Requiem коллектив разработал Innocence, первую часть франшизы. Вряд ли ему поручат создавать новую серию после успешного запуска игры. Вероятнее всего, команда занята продолжением A Plague Tale или дополнением. При этом первая часть была законченным приключением без сюжетных добавок.

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На создание третьей игры во франшизе указывает еще один факт. Старший геймдизайнер, которого ищет Asobo, должен быть знаком с Innocence и Requiem. А такое требование обычно размещают, если создают продолжение конкретной серии.

A Plague Tale: Requiem — основные подробности

События в сиквеле развиваются после истории Innocence. Главные герои отправились в южные регионы Франции, но из-за болезни Гуго им снова пришлось выживать посреди чумы.

Основная цель в Requiem — поиски загадочного острова. По пути Амиции предстоит сражаться с вражескими солдатами и узнать тайну родового проклятия.

Геймплей во второй части улучшили и обогатили новыми механиками. Например, у Амиции появилось больше приспособлений для отвлечения внимания и устранения противников. Гуго получил свою роль в бою — он умеет сканировать местность с помощью крыс и показывать расположение врагов.

A Plague Tale: Requiem вышла 18 октября 2022 года на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X, Series S и Nintendo Switch (облачная версия).

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