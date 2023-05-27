God of War Ragnarök стала эпическим завершением скандинавской саги о Кратосе и Атрее. Однако прощаться с серией рано. Недавно появился намек на продолжение или как минимум дополнение к последней части франшизы.
На сайте Santa Monica Studio, ответственной за God of War, появилась вакансия старшего дизайнера боевой системы. Специалист должен разрабатывать персонажей и боссов, но его главная задача — это создание компаньонов. Последние были представлены в God of War Ragnarök, как помощники для игроков. Пользователи могли разблокировать и применять специальные умения соратников в определенных битвах.
Потенциальный старший дизайнер боевой системы будет точно трудиться над проектом, связанным с приключениями Кратоса. В объявлении напрямую указано обязательное "знание God of War (2018) и God of War Ragnarok (2022)", а также геймплейных систем из последней части. Отсюда напрашивается вывод, что Santa Monica Studio либо создает сюжетное дополнение, либо продолжение культовой франшизы на основе прежних наработок.
God of War Ragnarök — основные подробности
- Это продолжение God of War 2018 года — мягкого перезапуска серии в антураже скандинавской мифологии.
- По сюжету сиквела главный герой Кратос и его повзрослевший сын Атрей должны предотвратить Рагнарёк — гибель богов и всего сущего.
- Центральными врагами в God of War Ragnarök стали Фрейя и Тор, а Тюра, судя по всему, сделали союзником протагониста.
- В продолжении серии появились новые противники, умения и локации, например, мир Свартальфахейм.
- God of War Ragnarök вышла 9 ноября 2022 года на PS5 и PS4.