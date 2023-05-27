Еще одно пришествие Кратоса?

God of War Ragnarök стала эпическим завершением скандинавской саги о Кратосе и Атрее. Однако прощаться с серией рано. Недавно появился намек на продолжение или как минимум дополнение к последней части франшизы.

На сайте Santa Monica Studio, ответственной за God of War, появилась вакансия старшего дизайнера боевой системы. Специалист должен разрабатывать персонажей и боссов, но его главная задача — это создание компаньонов. Последние были представлены в God of War Ragnarök, как помощники для игроков. Пользователи могли разблокировать и применять специальные умения соратников в определенных битвах.

Потенциальный старший дизайнер боевой системы будет точно трудиться над проектом, связанным с приключениями Кратоса. В объявлении напрямую указано обязательное "знание God of War (2018) и God of War Ragnarok (2022)", а также геймплейных систем из последней части. Отсюда напрашивается вывод, что Santa Monica Studio либо создает сюжетное дополнение, либо продолжение культовой франшизы на основе прежних наработок.

Видео дня

God of War Ragnarök — основные подробности

Это продолжение God of War 2018 года — мягкого перезапуска серии в антураже скандинавской мифологии.

По сюжету сиквела главный герой Кратос и его повзрослевший сын Атрей должны предотвратить Рагнарёк — гибель богов и всего сущего.

Центральными врагами в God of War Ragnarök стали Фрейя и Тор, а Тюра, судя по всему, сделали союзником протагониста.

В продолжении серии появились новые противники, умения и локации, например, мир Свартальфахейм.

God of War Ragnarök вышла 9 ноября 2022 года на PS5 и PS4.

Вас также могут заинтересовать новости: