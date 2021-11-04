В ролике показали многие аспекты ожидаемого ролевого экшена.

Студия FromSoftware и издательство Bandai Namco Entertainment провели прямую трансляцию, которую посвятили Elden Ring. Это ролевой экшен от создателей Dark Souls и Bloodborne, а также автора "Игры престолов" Джорджа Мартина.

Свежий ролик сначала показывает исследование мира — пешком и на собственной лошади. Затем зрители могли увидеть драку с боссом — огромным драконом. Он налетел на какой-то лагерь, а потом принялся атаковать главного героя. Далее в ролике присутствует прохождение небольшого задания. Протагонист должен был помочь странному персонажу в форме говорящего горшка, который застрял в земле.

Следующие отрывки ролика посвятили ориентированию в открытом мире. У игроков будет карта, но не подробная. Она позволит понять, в каком регионе находится главный герой. Важно также отметить, что при путешествиях нужно следить за погодой. Если идет гроза, то молнии могут ударять об землю и нанести урон.

Боевая система — очередной аспект, который разобрали на видео. Зрителям показали применение разного оружия, атаки со стихийными эффектами, стелс и разномастных врагов со своими паттернами поведения.

Что известно об Elden Ring

Elden Ring — это самая большая игра FromSoftware. В ней будет бесшовный открытый мир, а также динамическая система погоды и смена времени суток.

Путешествовать по локациям игры можно верхом на лошади;

Пользователи вольны создать персонажа и прокачать его под собственный стиль игры;

В бою разрешается применять разнообразное оружие, магию и другие навыки,

Кроме обычных поединков, в игре будут элементы скрытного прохождения.

Предварительные заказы проекта уже открыты. В Steam цена составляет 799 гривен.

Elden Ring выйдет 25 февраля 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

Автор: Назар Степорук