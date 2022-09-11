За производство адаптации отвечает Джеб Стюарт.

В рамках мероприятия Ubisoft Forward зрителям раскрыли новые подробности сериала по мотивам Assassin's Creed от Netflix. Адаптация все еще находится на ранней стадии, однако зрителям уже пообещали эпическую историю.

О проекте поведал исполнительный продюсер игровой серии Марк-Алексис Коте из Ubisoft Quebec. "Это будет эпическая, меняющая жанр, живая экранизация нашей серии видеоигр", — описал грядущую ленту руководитель.

Шоураннером картины назначили Джеба Стюарта. Он написал сценарии для таких культовых боевиков, как "Крепкий орешек" и "Взаперти". А его свежая работа — это сюжет сериала "Викинги: Вальхалла" от Netflix.

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Об истории, персонажах и историческом периоде экранизации Assassin's Creed пока ничего неизвестно. Возможно, все упомянутые аспекты еще согласовываются, так как лента находится на ранней стадии.

Напомним, сериал от Netflix — это не первая попытка адаптировать знаменитую игровую серию. В конце 2016 года состоялась премьера фильма "Кредо убийц" от режиссера Джастина Курзеля. Главную роль в картине исполнил Майкл Фассбендер, а ее сюжет был посвящен борьбе ассасинов против инквизиции в Испании XV века.

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