В ролике показали сражения и полеты по миру.

На YouTube-канале VaatiVidya появилась обширная презентация Armored Core VI Fires of Rubicon — новой игры от FromSoftware, создателей Elden Ring, Dark Souls и Bloodborne. В 27-минутном ролике показаны разнообразные сражения, модификация своего боевого робота и полеты по миру.

Разработчики в новой игре не изменяют собственному стилю. Они реализовали бои, в которых необходимо следить за атаками врагов, много уклоняться и искать момент для нападения. То есть Armored Core VI Fires of Rubicon похожа на предыдущие проекты FromSoftware, но в ней предостаточно элементов из прошлых частей франшизы.

У пользователей будет много возможностей для ведения огня на дистанции. Сюда относятся всякие ракеты и снаряды. При этом отдельные враги постараются подобраться вплотную к главному герою для нанесения урона, а другие, наоборот, полагаются только на стрельбу. К первому типу врагов относится огромный робот, похожий на бульдозер, который присутствует в демонстрации.

В боях и во время исследования мира активно применяется реактивный ранец. Это позволило ввести в геймплей и дизайн уровней много вертикальности. А что касается усовершенствования своего меха, то пользователи смогут выбирать разные детали — двигатели, ракетницы, лазерные мечи и прочее. У каждого элемента снаряжения есть свои характеристики, которые будут влиять на стиль боя.

Armored Core VI Fire of Rubicon: основные подробности

Это экшен-RPG с видом от третьего лица о сражениях больших роботов. События игры разворачиваются на планете Рубикон 3. Полсотни лет назад она была почти разрушена загадочным веществом. Но теперь за контроль над добычей субстанции началась борьба между межгалактическими корпорациями.

Игроки будут участвовать в противостоянии, как вольные наемники. Они могут выполнять заказы обеих сторон, но в один момент придется выбрать, кого именно поддерживать.

В Armored Core VI предстоит управлять мехом, который можно всячески настраивать и модернизировать под свой стиль боя. Для уничтожения врагов разрешается применять холодное и стрелковое оружие.

Armored Core VI Fire of Rubicon выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S 25 августа 2023 года.

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