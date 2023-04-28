Они даже ниже, чем у предыдущей игры FromSoftware.

Сразу после публикации геймплейного трейлера и объявления даты релиза Armored Core VI Fire of Rubicon студия FromSoftware опубликовала в Steam минимальные системные требования игры. По современным меркам они оказались более чем приемлемыми.

Для запуска будущего экшена необходимо иметь процессор i5-8600K и видеокарту GTX 960. При этом у прошлогодней Elden Ring минимальные параметры были выше. Пользователям нужно было иметь графический процессор GTX 1060. Это наталкивает на мысль о достойной оптимизации Armored Core VI Fire of Rubicon.

Минимальные требования

ОС: Windows 10 (64 бит);

процессор: Intel Core i5-8600K или AMD Ryzen 3 3300X

оперативная память: 12 Гбайт;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960 на 4 Гбайт, AMD Radeon RX 480 на 4 Гбайт или Intel Arc A380 на 6 Гбайт;

Direct X: версии 12;

место на диске: 65 Гбайт.

Armored Core VI Fire of Rubicon: основные подробности

Это экшен-RPG с видом от третьего лица о сражениях больших роботов. События игры разворачиваются на планете Рубикон 3. Полсотни лет назад она была почти разрушена загадочным веществом. Но теперь за контроль над добычей субстанции началась борьба между межгалактическими корпорациями.

Игроки будут участвовать в противостоянии, как вольные наемники. Они могут выполнять заказы обеих сторон, но в один момент придется выбрать, кого именно поддерживать.

В Armored Core VI предстоит управлять мехом, который можно всячески настраивать и модернизировать под свой стиль боя. Для уничтожения врагов разрешается применять холодное и стрелковое оружие.

Armored Core VI Fire of Rubicon выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S 25 августа 2023 года.

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