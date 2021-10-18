Игру неожиданно перенесли на месяц.

На официальном сайте издательства Bandai Namco Entertainment появилась новая дата релиза Elden Ring. Игру перенесли на месяц, так как "глубина проработки и степень свободы стратегического планирования превысили первоначальные ожидания" FromSoftware. Об этом создатели объявили в официальном пресс-релизе.

Ранее проект планировали выпустить 21 января 2022 года. Авторы были уверены в заявленных сроках, но потом им потребовалось дополнительное время на разработку Elden Ring. Новая дата выхода — 25 февраля 2022 года. FromSoftware также объявила, что с 12 по 15 ноября проведет закрытое техническое тестирование игры на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и Series S. Временные промежутки, когда можно будет опробовать проект, указаны ниже.

12 ноября — с 13:00 до 16:00;

13 ноября — с 05:00 до 08:00;

13 ноября — с 21:00 до 00:00;

14 ноября — с 13:00 до 16:00;

15 ноября — с 05:00 до 08:00.

Желающим поучаствовать в тестировании нужно зарегистрироваться по указанной ссылке.

Что известно об Elden Ring

Elden Ring — это самая большая игра FromSoftware. В ней будет бесшовный открытый мир, а также динамическая система погоды и смена времени суток.

Путешествовать по локациям игры можно верхом на лошади;

Пользователи вольны создать персонажа и прокачать его под собственный стиль игры;

В бою удастся применять разнообразное оружие, магию и другие навыки,

Кроме обычных поединков, в игре будут элементы скрытного прохождения.

Автор: Назар Степорук