Критики довольны и поставили едва ли не максимальное количество баллов.

Обновленная версия The Witcher 3: Wild Hunt не подвела, если верить первым рецензиям западных критиков. Сегодня, 13 декабря, спал запрет на обзоры игры, и отдельные издания поделились своим мнением.

На Metacritic (PS5-версия) The Witcher 3: Wild Hunt — Complete Edition получила 97 баллов после 12 рецензий. Что касается ПК и Xbox Series, то на этих платформах пока недостаточно обзоров для появления средневзвешенной оценки.

Журналисты называют обновление "Ведьмака 3" образцовым и рекомендуют заново пройти игру. А если кто-то еще не успел ее опробовать, то сейчас лучшее время. Критики отметили визуальные улучшения, изменения для удобства и новый контент. И все это владельцы The Witcher 3: Wild Hunt получили бесплатно. Выдержки из рецензий отдельных порталов приведены ниже.

Видео дня

TheSixthAxis (10 из 10): "The Witcher 3: Wild Hunt — Complete Edition сейчас так же необходим, как и семь лет назад. Если вы хотите пройти игру впервые или ждали этого бесплатного обновления (и бонусного квеста), прежде чем вернуться к ней, то сейчас самое время начать. Это шедевр, который до сих пор стоит на вершине своего жанра".

Push Square (9 из 10): "Спустя семь лет после выхода The Witcher 3 по-прежнему остается шедевром. По проработке персонажей и диалогов она еще не превзойдена, а ее умение рассказывать так много захватывающих историй по-прежнему впечатляет. Хотя некоторые аспекты игрового процесса не так хорошо сохранились, нет сомнений в том, что Complete Edition — это лучшая версия действительно выдающегося приключения в открытом мире".

Обновленная версия The Witcher 3: Wild Hunt: основная информация

Большинство улучшений в некстген-патче коснутся графики и общего удобства. CDPR добавит переключение между режимами "Производительность" и "Качество", позволит менять камеру, реализует трассировку лучей, создаст фоторежим и так далее.

Что свежего контента, то он будет посвящен сериалу "Ведьмак" от Netflix. Точно можно ожидать броню для Геральта из Ривии и задание.

Обновленная версия The Witcher 3: Wild Hunt выйдет 15 декабря на ПК, PS5, Xbox Series X и Series S. Все обладатели игры получат ее бесплатно.

Вас также могут заинтересовать новости: