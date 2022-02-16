Похоже, CD Projekt RED понадобится срочно выпустить заплатку, чтобы избавиться от новых проблем.

Вчера CD Projekt RED выпустила некстген-версии Cyberpunk 2077 и патч 1.5. Обновление внесло много правок в игру. Оно изменило прокачку, улучшило искусственный интеллект, подтянуло физику автомобилей и избавило от исчезновения толпы NPC при резких разворотах. На консолях экшен-RPG наконец-то начала хорошо работать. Это подтвердил технический разбор от автора YouTube-канала ElAnalistaDeBits. А вот на ПК возникли неожиданные проблемы — у части пользователей Cyberpunk 2077 попросту перестала запускаться.

После выхода патча 1.5 у игры CDPR появились десятки отрицательных отзывов в Steam. В них говорится, что свежее обновление сломало экшен-RPG. Проект отказывается запускаться и выдает критическую ошибку. CD Projekt RED пока никак не отреагировала на проблему, но в ближайшие дни польская студия наверняка выпустит заплатку и устранит недочет.

А вот на консолях Cyberpunk 2077 начала работать именно так, как должна была во время релиза. На PlayStation 5, Xbox Series X и Series S ElAnalistaDeBits отметил ускоренные загрузки, улучшенное качество текстур и их подтянутую фильтрацию, увеличенную дальность прорисовки, доработанные тени и освещение. Трассировка лучей работает только для локальных теней, но CDPR об этом предупреждала.

Оптимизация Cyberpunk 2077 на консолях

На PS5 и Xbox Series X реализованы режимы "производительность" и "трассировка". В первом случае Cyberpunk исполняется в 1440р при 60 кадрах/с, а во втором — в таком же разрешении, но при 30 кадрах/с.

На Xbox Series S реализовано 1440р при 30 кадрах/с. Аналогичные результаты наблюдаются на Xbox One X. А вот на Xbox One удалось добиться только 720р при 30 кадрах/с, да еще и с падениями.

На PS4 Pro — 1080р при 30 кадрах/с, а на базовой PS4 — 720р при 30 кадрах/с.

Вас также могут заинтересовать новости: