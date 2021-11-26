Многим геймерам, которые недавно приобрели игру, она понравилась.

На старте продаж Cyberpunk 2077 столкнулась с обильной критикой. Игра обладала колоссальным количеством багов, а версии для PS4 и Xbox One дополнительно отметились ужасной оптимизацией и регулярными вылетами. CD Projekt RED извинилась за сырое состояние проекта и в течение года выпускала патчи. Студия активно латала дыры, и сейчас играть в Cyberpunk 2077 намного приятнее. Это подтверждают и недавние отзывы о проекте в Steam. На площадке Valve экшен-RPG от CDPR получила новую волну популярности.

Cyberpunk 2077 сейчас лидирует по продажам в Steam. Игра занимает первое место как в международном рейтинге, так и в СНГ-сегменте. Проект приобрело много новых пользователей, которые хвалят его в Steam. За последние 30 дней Cyberpunk 2077 получила 14 291 отзыв от покупателей, и 84 % из них положительные.

Популярность экшен-RPG возросла во многом благодаря скидке в 50 % на осенней распродаже. В Украине игру можно приобрести за 449 гривен. С учетом такой цены и всех исправлений Cyberpunk 2077 действительно будет вызывать преимущественно положительные впечатления.

Подробнее о Cyberpunk 2077

В проекте рассказывается история наемника по имени Ви. После участия в масштабном ограблении у него в голове появился чип с цифровой копией Джонни Сильверхенда в исполнении Киану Ривза. От него нужно избавиться, а иначе главный герой умрет.

Геймплей Cyberpunk 2077 включает много механик. Есть стрельба, взлом, стелс, ближний бой, поездки на автомобилях и другое.

Полноценный релиз проекта на PS5, Xbox Series X и Series S должен был состояться до конца года, но его перенесли на первый квартал 2022-го.

Автор: Назар Степорук