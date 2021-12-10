Масаюки Уэмура было 78 лет.

Японский дизайнер игровых приставок Масаюки Уэмура, работавший для Nintendo, скончался на этой неделе.

Об этом сообщает газета The Japan Times.

Масаюкі Уемура помер в понеділок, 6 грудня, але про його смерть стало відомо тільки зараз. Причина смерті 78-річного інженера не повідомляється.

Читайте такжеНикого не щадит: знаменитости, которые умерли от коронавирусаУэмура запомнился среди прочего разработкой восьмибитной игровой приставки Famicom (или Nintendo Entertainment System, NES), появившейся в 1983 году. Это была первая консоль Nintendo на основе картриджей, позволявших пользователям играть в расширенный набор видеоигр.

Также он ответственен как создатель преемника Famicom – 16-разрядной игровой консоли Super NES (или Super Famicom), которую Nintendo выпустила в 1990 году.

Обе консоли стали хитом и разошлись, распродано 100 миллионов единиц по всему миру. Мегахиты побудили Nintendo стать одной из ведущих мировых компаний в области видеоигр.

Уэмура, выпускник частного Технологического института Тибы, присоединился к Nintendo в 1971 году и ушел в 2004 году. В последние годы преподавал в Киотском университете.

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Автор: Анастасия Печенюк