Nintendo представила обновленную модель консоли Switch с 7-дюймовым OLED-экраном и увеличенным объемом встроенной памяти. Приставка поступит в продажу 8 октября по цене в $350.
Об этом компания сообщила в анонсирующем трейлере.
Трейлер Nintendo Switch OLED
Отличия Nintendo Switch OLED от старой версии
- 7-дюймовый OLED-экран с глубокими цветами и высоким контрастом;
- Широкая регулируемая подставка для настольного режима;
- LAN-порт в док-станции;
- 64 ГБ внутренней памяти;
- Улучшенные встроенные динамики.
Nintendo Switch OLED поступит в продажу одновременно с новым 2D-платформером Metroid Dread. Консоль будет доступна в двух цветах: белом и красно-синем неоне.
OLED-версия будет поддерживать все игры и аксессуары с оригинальной Nintendo Switch.
Напомним, за четыре года с момента релиза консоль Nintendo Switch разошлась тиражом свыше 80 миллионов устройств. Приставка не обладает мощным железом, как у Xbox Series X или PS5, но благодаря гибридности, позволяющей играть на Switch как дома, так и в дороге, она получила широкую популярность.