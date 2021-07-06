Приставка поступит в продажу 8 октября.

Nintendo представила обновленную модель консоли Switch с 7-дюймовым OLED-экраном и увеличенным объемом встроенной памяти. Приставка поступит в продажу 8 октября по цене в $350.

Об этом компания сообщила в анонсирующем трейлере.

Трейлер Nintendo Switch OLED

Отличия Nintendo Switch OLED от старой версии

7-дюймовый OLED-экран с глубокими цветами и высоким контрастом;

Широкая регулируемая подставка для настольного режима;

LAN-порт в док-станции;

64 ГБ внутренней памяти;

Улучшенные встроенные динамики.

Nintendo Switch OLED поступит в продажу одновременно с новым 2D-платформером Metroid Dread. Консоль будет доступна в двух цветах: белом и красно-синем неоне.

OLED-версия будет поддерживать все игры и аксессуары с оригинальной Nintendo Switch.

Напомним, за четыре года с момента релиза консоль Nintendo Switch разошлась тиражом свыше 80 миллионов устройств. Приставка не обладает мощным железом, как у Xbox Series X или PS5, но благодаря гибридности, позволяющей играть на Switch как дома, так и в дороге, она получила широкую популярность.

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Автор: Сергей Коршунов