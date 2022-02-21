CD Projekt RED опять изменила позиционирование своего проекта.

До запуска Cyberpunk 2077 CD Projekt RED никак не могла определиться с позиционированием. Сначала она называла игру RPG с элементами экшена, а потом — приключенческим боевиком. На релизе оказалось, что второй вариант больше подходит проекту. Ролевых элементов в Cyberpunk 2077 было действительно мало, а некоторые из них не работали должным образом. Однако теперь CDPR опять называет свою игру полноценной RPG.

Недавно студия выпустила патч 1.5 с некоторыми важными изменениями. Например, обновление улучшило прокачку, искусственный интеллект и вождение автомобилей. После этого CD Projekt RED третий раз изменила позиционирование Cyberpunk 2077, что не понравилось части пользователей.

Посетитель форума Reddit VRickenYT обратил внимание на описание проекта CDPR в Steam, где появилась фраза "приключенческая ролевая игра". По мнению части пользователей, разработчики пока внесли недостаточно улучшений, поэтому не должны менять жанровую принадлежность Cyberpunk 2077. Игроки заявили, что польской студии надо расширять вариативность. А более живого открытого мира и улучшенной прокачки недостаточно для получения права называться RPG.

Важные изменения в Cyberpunk 2077

Здесь нужно немного вступиться за CD Projekt RED. Студия действительно пытается подтянуть ролевые аспекты Cyberpunk 2077.

В патче 1.5 CDPR изменила баланс снаряжения и его модификаторов. Теперь пользователи должны более тщательно подходить к выбору предметов под свой стиль прохождения.

Например, ранее игроки могли получить 100 % шанс критического урона благодаря всего двум улучшениям экипировки. А сейчас добиться этого будет гораздо тяжелее.

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