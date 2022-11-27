Ужасы битвы при Пашендейле повторились в реальности.

Battlefield 1 — это шутер в антураже Первой мировой войны 2016 года выпуска. Разработчики из DICE воссоздали в игре разные события, включая битву при Пашендейле. Упомянутому сражению также посвятили карту в многопользовательском режиме. При реализации локации разработчики постарались реалистично показать обезображенное поле боя. А недавно оказалось, что все эти ужасы в очередной раз воплотились в реальности — под Бахмутом в Украине.

На днях в Сети опубликовали фото позиций доблестных солдат ВСУ под указанным городом Донецкой области. Снимки продемонстрировали кучу грязи в окопах из-за проливных дождей и воинов, которые титаническими усилиями сдерживают российскую агрессию. Одно из фото показывало множество деревьев, сломанных ракетными ударами. И именно такая картина наблюдалась в битве при Пашендейле из Battlefield 1.

Этот снимок доказывает, что разработчики из DICE справились с реалистичным отображением войны. Но гораздо важнее другое. Сравнение фото и локации из Battlefield 1 показывает всю сложность битвы под Бахмутом. Даже благодаря игре, которая призвана развлекать людей, становится понятно, что сражение на востоке Украины по своей жестокости и интенсивности не уступает тяжелейшим противостояниям времен Первой и Второй мировых войн.

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Ситуация под Бахмутом: основная информация

Город в Донецкой области — одна из самых "горячих" точек на фронте. Об этом свидетельствуют сводки Генштаба ВСУ, где сообщается о наибольших потерях на Бахмутском направлении.

По данным британской разведки, российские мобилизованные солдаты понесли наибольшие потери под двумя городами — Бахмутом и Сватово.

Как сообщил один из воинов ВСУ, рашистов в районе населенного пункта очень много. Они совершают лобовые атаки и устилают землю мертвыми телами. Ситуация уже начинает напоминать Вторую мировую, когда советские генералы-мясники брали позиции нацистов за счет массовой живой силы.

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