Electronic Arts называет проект "нарративной кампанией".

Издательство Electronic Arts сделало несколько объявлений касательно будущего серии Battlefield. Самое важное из них — анонс новой сюжетной игры во вселенной от создателя Halo.

EA организовала новую команду для разработки повествовательных шутеров Battlefield. Студия получила название Ridgeline Games, а возглавил ее Маркус Лето — творец Мастера Чифа. Коллектив трудится над "повествовательной кампанией, действие которой происходит во вселенной Battlefield". Почему EA описала игру именно так, пока непонятно. Возможно, события проекта будут связаны с Battlefield 2042, поэтому его не называют самостоятельным.

"Для меня большая честь иметь возможность сотрудничать с DICE и Ripple Effect и возглавить работу по расширению возможностей нарратива, повествования и развития персонажей в серии Battlefield", — прокомментировал свое назначение Лето.

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Что еще известно о будущем серии

Развитие франшизы в целом возглавил Винс Зампелла — создатель Call of Duty, лучших частей Medal of Honor и директор Respawn Entertainment.

Ripple Effect работает над "совершенно новым опытом Battlefield, который будет дополнять и развивать основы серии".

Игра Ridgeline "привлечет поклонников новыми и захватывающими способами, оставаясь верной классическим элементам серии".

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