Хоть первый трейлер и пререндер, создавался он с видением, как будет выглядеть полная игра.

Несколько дней назад CD Projekt RED сенсационно выпустила первый кинематографичный трейлер "Ведьмак 4", и теперь у нас есть примерное представление, как будет выглядеть продолжение серии.

CD Projekt RED заявила, что хоть первый трейлер это и пререндер, но он создан на движке Unreal Engine 5, как и сама игра, а при его съёмках разработчики старались передать визуальный опыт, который предложит проект на релизе.

Кроме того, в синематике используется модифицированная версия движка, а все ассеты и модели взяты прямиком из игры:

"Трейлер предварительно отрендерен на нашей собственной сборке движка, с использованием ассетов и моделей из самой игры. Таким образом, он представляет собой образ, на который мы ориентируемся. Это демонстрация того, на что способна эта технология, чтобы передать стиль, атмосферу и общее ощущение, которые мы хотим дать от The Witcher 4"

Ранее мы рассказывали, что геймдиректор "Ведьмак 4" Себастьян Калемба разобрал первый трейлер. В нём полно намёков на локации и монстров из будущей игры, а также хорошо показываются отличия между Геральтом и Цири.

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