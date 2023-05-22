Похоже, в проекте покажут современность.

В Mortal Kombat 1 пользователей ждет совершенно новая вселенная, в которой старые персонажи получат другие истории. Больше подробностей разработчики пока не раскрывают. Но благодаря одному зоркому фанату недавно удалось выяснить важную деталь.

Посетитель форума Reddit под псевдонимом CaptainKashup внимательно изучил дебютный трейлер Mortal Kombat 1 и выяснил, в какою эпоху разворачиваются события файтинга. Оказывается, ролик содержит несколько доказательств, что в игре покажут современность. На это намекают электрическая лампа, вентилятор и спутниковая антенна. Все упомянутые предметы показаны в разных кадрах на заднем фоне. Однако они четко иллюстрирует, что пользователей ждет современная эпоха.

Отдельно стоит отметить присутствие молодых Ханзо Хасаши и Би-Хана — Скорпиона и первого Саб-Зиро — в трейлере. Согласно популярной фанатской теории, их конфликт начался в эпоху Эдо. Именно поэтому многие считали, что в трейлере показаны герои в прошлом. Однако в Mortal Kombat 1 канон перепишут, и в результате взаимоотношения персонажей, судя по всему, начнутся уже в современности.

Mortal Kombat 1 — основные подробности

Файтинг станет мягким перезапуском серии с новой временной линией, в которой мир создал бог огня Лю Кан. Разработчики пообещали реализовать кинематографичный сюжет и показать знакомых персонажей с неожиданных сторон.

В игре будет много разных режимов и обновленная боевая система. Появится также механика камео-героев, которые станут помощниками в сражениях.

Mortal Kombat 1 выйдет 19 сентября 2023 года на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X, Series S и Nintendo Switch. Покупатели премиального издания получат доступ к проекту на пять дней раньше.

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