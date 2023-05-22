Похоже, грядет полноценная игра-сервис.

После анонса Mortal Kombat 1 пользователи начали активно копаться в старых публикациях Эда Буна — главы разработки проекта и директора NetherRealm Studios. Благодаря этому они нашли намеки на бойцов, которые могут появиться в игре. А в еще одном сообщении энтузиасты обнаружили информацию о длительной поддержке Mortal Kombat 1 контентом.

В декабре 2022 года фанат спросил Эда Буна: "По какой причине [выпуск обновлений для] MK11 закончился раньше, чем ожидалось?" Руководитель NetherRealm известен тем, что активно общается с поклонниками, поэтому он не стал отмалчиваться.

По словам директора, поддержка Mortal Kombat 11 длилась дольше всего среди проектов студии. А в случае со новой игрой "она должна быть еще продолжительнее". По состоянию на декабрь информация о грядущей новинке от NetherRealm отсутствовала. В Сети ходили слухи, как о продолжении МК, так и об Injustice 3. Но теперь понятно, что Бун говорил о Mortal Kombat 1, и пообещал свежему файтингу длительную поддержку контентом.

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Напомним, благодаря итальянскому Amazon стало известно, какие бойцы войдут в первое дополнение к игре под названием Kombat Pack 1. Сюда относятся Хоумлендер, Миротворец, Такеда, Ермак, Куан Чи и Неуязвимый из одноименного мультсериала. Правда, официально утечку никто не подтвердил.

Mortal Kombat 1 — основные подробности

Файтинг станет мягким перезапуском серии с новой временной линией, в которой мир создал бог огня Лю Кан. Разработчики пообещали реализовать кинематографичный сюжет и показать знакомых персонажей с неожиданных сторон.

В игре будет много разных режимов и обновленная боевая система. Появится также механика камео-героев, которые станут помощниками в сражениях.

Mortal Kombat 1 выйдет 19 сентября 2023 года на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X, Series S и Nintendo Switch. Покупатели премиального издания получат доступ к проекту на пять дней раньше.

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