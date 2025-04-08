Реплика Джека Блека "Chicken jockey" приводит зрителей в восторг и вызывает аплодисменты.

Премьера фильма Minecraft на больших экранах вызвала настоящую бурю эмоций у зрителей, в частности у подростков, которые буквально взрываются от восторга в кинотеатрах.

Сцена, где Джек Блэк кричит "Chicken jockey" стала настоящим феноменом, захватившим социальные сети. Подростки кричат, записывают все на телефоны и забрасывают попкорном зрителей, сидящих рядом. В некоторых случаях, такие инциденты даже приводили к вмешательству полиции.

Chicken jockey - это редкое явление в Minecraft, когда мини-зомби забирается на курицу. Эта сцена в фильме была преобразована в мем благодаря TikTok, и теперь каждый жаждет поделиться своим восторгом в зале.

На фоне этого удивительного зрительского поведения, актер Роджер Кларк, известный по роли Артура Моргана в Red Dead Redemption 2, заметил, что с каждым годом молодежь продолжает удивлять новыми формами коллективного взаимодействия с кино:

"Вчера вечером мы с детьми посмотрели Minecraft в кинотеатре, и я до сих пор перевариваю увиденное. Сначала я не понимал, что происходит, под смех моих сыновей. Потом я начал разбираться и теперь знаю, что понятия не имею, как спрогнозировать, что что-то станет популярным".

Ранее мы рассказывали, что фильм Minecraft стал самой успешной экранизацией игр на старте. Только в США лента собрала 157 миллионов долларов за первые выходные.

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