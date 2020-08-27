В сериале будет восемь эпизодов, а сюжет развернется в двух временных линиях.

Стиминговый сервис Netflix официально анонсировал сериал по мотивам серии хоррор-игр Resident Evil. В первом сезоне шоу будет восемь эпизодов, каждый из которых будет длиться по часу.

Об этом Netflix заявил на своей официальной странице в Twitter.

Как сообщил портал Variety, продюсированием сериала займется компания Constantin Films, которая до этого сняла 6 полнометражных фильмов "Обитель зла" также основанных на серии Resident Evil. Однако шоу от Netflix не будет связано с кинофраншизой.

О чем сериал Residen Evil от Netflix

Действие сериала развернется в вымышленном городе Нью Раккун-Сити.

Повествование будет идти в двух временных линиях.

В первом таймлайне четырнадцатилетние сестры Джейд и Билли Вескер, дочери Альберта Вескера – одного из главных антагонистов игры, переезжают в Нью Раккун-Сити. Вскоре сестры понимают, что это необычный город, а их отец скрывает мрачный секрет.

Во втором таймлайне действие переместится на более чем 10 лет вперед. Сюжет сосредоточится вокруг уже взрослой Джейд Вескер, которая стремится выжить в зомби-апокалипсисе и мучается воспоминаниями о своем отце и сесте Билли.

Сценарий к Resident Evil написал Эндрю Дабб, который до этого работал над сериалом "Сверхъестественное".

Режиссером выступила Бронуэн Хьюз, которая успела поработать над такими сериалами, как "Хороший доктор", "Ходячие мертвецы", "Во все тяжкие".

Кто сыграет главные роли в сериале – неизвестно. Также в Netflix не сообщили дату выхода шоу.

Весной этого года ходили слухи о производстве сериала. Тогда предполагалось, что производство должно начаться в июне и продлиться до октября 2020 года. Основные съемки должны были пройти в Южной Африке.

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Автор: Сергей Коршунов