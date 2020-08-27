Стиминговый сервис Netflix официально анонсировал сериал по мотивам серии хоррор-игр Resident Evil. В первом сезоне шоу будет восемь эпизодов, каждый из которых будет длиться по часу.
Об этом Netflix заявил на своей официальной странице в Twitter.
Как сообщил портал Variety, продюсированием сериала займется компания Constantin Films, которая до этого сняла 6 полнометражных фильмов "Обитель зла" также основанных на серии Resident Evil. Однако шоу от Netflix не будет связано с кинофраншизой.
О чем сериал Residen Evil от Netflix
- Действие сериала развернется в вымышленном городе Нью Раккун-Сити.
- Повествование будет идти в двух временных линиях.
- В первом таймлайне четырнадцатилетние сестры Джейд и Билли Вескер, дочери Альберта Вескера – одного из главных антагонистов игры, переезжают в Нью Раккун-Сити. Вскоре сестры понимают, что это необычный город, а их отец скрывает мрачный секрет.
- Во втором таймлайне действие переместится на более чем 10 лет вперед. Сюжет сосредоточится вокруг уже взрослой Джейд Вескер, которая стремится выжить в зомби-апокалипсисе и мучается воспоминаниями о своем отце и сесте Билли.
- Сценарий к Resident Evil написал Эндрю Дабб, который до этого работал над сериалом "Сверхъестественное".
- Режиссером выступила Бронуэн Хьюз, которая успела поработать над такими сериалами, как "Хороший доктор", "Ходячие мертвецы", "Во все тяжкие".
Кто сыграет главные роли в сериале – неизвестно. Также в Netflix не сообщили дату выхода шоу.
Весной этого года ходили слухи о производстве сериала. Тогда предполагалось, что производство должно начаться в июне и продлиться до октября 2020 года. Основные съемки должны были пройти в Южной Африке.