Сериал основан на серии игр Resident Evil / store.steampowered.com

Стиминговый сервис Netflix официально анонсировал сериал по мотивам серии хоррор-игр Resident Evil. В первом сезоне шоу будет восемь эпизодов, каждый из которых будет длиться по часу.

Об этом Netflix заявил на своей официальной странице в Twitter.

Сценарий сериала Resident Evil от Netflix / twitter.com/NXOnNetflix

Как сообщил портал Variety, продюсированием сериала займется компания Constantin Films, которая до этого сняла 6 полнометражных фильмов "Обитель зла" также основанных на серии Resident Evil. Однако шоу от Netflix не будет связано с кинофраншизой.

О чем сериал Residen Evil от Netflix

  • Действие сериала развернется в вымышленном городе Нью Раккун-Сити.
  • Повествование будет идти в двух временных линиях.
  • В первом таймлайне четырнадцатилетние сестры Джейд и Билли Вескер, дочери Альберта Вескера – одного из главных антагонистов игры, переезжают в Нью Раккун-Сити. Вскоре сестры понимают, что это необычный город, а их отец скрывает мрачный секрет.
  • Во втором таймлайне действие переместится на более чем 10 лет вперед. Сюжет сосредоточится вокруг уже взрослой Джейд Вескер, которая стремится выжить в зомби-апокалипсисе и мучается воспоминаниями о своем отце и сесте Билли.
  • Сценарий к Resident Evil написал Эндрю Дабб, который до этого работал над сериалом "Сверхъестественное".
  • Режиссером выступила Бронуэн Хьюз, которая успела поработать над такими сериалами, как "Хороший доктор", "Ходячие мертвецы", "Во все тяжкие".

Кто сыграет главные роли в сериале – неизвестно. Также в Netflix не сообщили дату выхода шоу.

Весной этого года ходили слухи о производстве сериала. Тогда предполагалось, что производство должно начаться в июне и продлиться до октября 2020 года. Основные съемки должны были пройти в Южной Африке.

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Автор: Сергей Коршунов