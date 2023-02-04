В ролике показали отрывок из пятой главы.

Портал Game Informer продолжает делиться новой информацией о Resident Evil 4 — главной игре нового выпуска своего журнала. Издание опубликовало 13-минутную геймплейную демонстрацию проекта, в которой можно подробно оценить графику и разные механики.

Начинается видео с побега Леона Кеннеди и дочери президента США Эшли Грэм из церкви. Затем главный герой созванивается со своим связистом и получает поручение вывести девушку из деревни оккультистов. По пути протагонист собирает разные ресурсы. Сюда входят патроны, материалы для крафта и ценные предметы на продажу. Отдельные припасы хорошо запрятаны, например, в гнезде на дереве, которое необходимо сбить выстрелом. На карте можно посмотреть, собрал ли игрок все ресурсы.

В районе церкви есть новая локация, добавленная в ремейке, но ее журналисты не показали. Зато они продемонстрировали сражения. Леон стреляет из разнообразного оружия и выполняет добивания. Эшли везде следует за главным героем, который может отдавать ей команды.

Еще в ролике показан процесс исследования локаций. Протагонист со спутницей залазят в дома через окна, выходят на открытое пространство и ищут способ, как пробраться на закрытую территорию. А заканчивается ролик фрагментом с обороной дома от толп врагов. В этом бою Леону помогает незнакомец по имени Луис Сера.

Ремейк Resident Evil 4 — основные подробности

Базовый сюжет в игре останется без изменений. Однако историю планируют дополнить несколькими эпизодами и лучше раскрыть персонажей.

Эшли больше не будет обузой для игроков. Девушке не понадобится приказывать прятаться, но можно использовать другие команды. А если спутница получит много урона, то придется ей помогать подняться на ноги.

Разработчики также улучшат отдельные геймплейные механики, добавят новые локации и расширят старые, полностью перерисуют графику и заменят звучание.

Ремейк Resident Evil 4 выйдет 24 марта 2023 года на ПК, PS4, PS5, Xbox Series X и Series S.

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