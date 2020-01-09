Игра во вселенной культовой Magic the Gathering оказалась не тем, что обещали разработчики

Magic: Legends разочаровала поклонников.

Недавно анонсированная игра Magic: Legends в жанре MMORPG, основанная на вселенной культовой карточной игры Magic the Gathering разочаровала поклонников.

Анонс Magic: Legends в декабре на The Game Awards 2019 вызвал оживленный интерес у игроков. Однако недавно портал Game Informer выложил геймплейный ролик, который неприятно удивил поклонников.

Геймплей Magic: Legends

Фанатов смутил тот факт, что игру заявили в жанре MMORPG, но по ролику видно, что Magic: Legends принадлежит к другому подклассу ролевых игр — ARPG. То есть это очередной клон Diablo. В комментариях к видео игроки не скрывают своего возмущения:

«Это действительно не то что пришло мне в голову, когда вы сказали, что делаете MMO. Это похоже на смесь Diablo с мобильной игрой. Но это не ММО. В любом случае, это не то, во что мне будет весело играть», - написал пользователь под ником Doran Noir.

«Они могли бы упомянуть раньше, что это был ARPG ... Я ожидал чего-то совершенно другого», - написал Ferrety6012.

«Если кто-то уже играет в PoE или Diablo, то зачем ему играть в это?», - отметил Hajoro.

Разработчики никак не прокомментировали эту ситуацию. Magic: Legends выйдет в этом году на PS4, Xbox One и ПК.