Правда, конкретной информацией разработчики пока не готовы делиться.

В интервью порталу IGN директор Bethesda Game Studios Тодд Говард рассказал не только о Starfield и The Elder Scrolls VI. Он также поделился информацией о будущем Fallout — знаменитой постапокалиптической серии ролевых игр.

По словам руководителя, франшиза обязательно продолжит развиваться. У Bethesda уже имеются планы на Fallout 5, но они пока изложены в "одностраничном" варианте. То есть команда сделала наброски сюжета, антуража и основных геймплейных идей, после чего отложила проект в сторону. Продолжение постапокалиптической серии выйдет еще нескоро: сначала Bethesda должна выпустить Starfield, а затем полноценно заняться The Elder Scrolls VI. Только после этого наступит черед Fallout 5. Студия Тодда Говарда обычно тратит на создание игр четыре года. Starfield выйдет 11 ноября 2022-го, TES VI — примерно в 2025-м, так над проектом уже работает небольшая команда. Получается, Fallout 5 можно не ждать раньше 2028 года или даже 2029-го.

New Vegas 2 не состоится

Bethesda не собирается поручать разработку новых частей франшизы другим командам. Тодд Говард намекнул на это в свежем интервью.

Руководитель назвал Fallout часть ДНК Bethesda Game Studios.

Когда издательство Bethesda Softworks вошло в состав Microsoft, многие понадеялись, что оно сможет сотрудничать с другими внутренними студиями корпорации. Люди сразу принялись мечтать о Fallout: New Vegas 2 от Obsidian Entertainment.

Эта компания создала первую часть и была куплена Microsoft еще в ноябре 2018 года. Однако слова Тодда Говарда подтверждают, что команде не дадут заняться New Vegas 2.

Автор: Назар Степорук