Это будет не ремастер, а полноценный спин-офф, утверждает Джефф Грабб.

Sony Santa Monica Studio готовит новую игру в вселенной God of War, действие которой будет происходить в мире греческой мифологии.

Об этом сообщил журналист Джефф Грабб, ссылаясь на свои источники. Игра выйдет в 2025 году, и, по словам Грабба, она не будет ремастером одной из предыдущих частей или дополнением к God of War Ragnarok.

По слухам, в проекте может участвовать Кори Балрог, однако это не станет полноценным продолжением серии. Грабб также отметил, что новый проект, скорее всего, будет спин-оффом, а не продолжением основной линейки игр.

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В сети появились предположения, что игра может быть чем-то вроде Spider-Man: Miles Morales от Insomniac Games, самостоятельным проектом с более ограниченным масштабом.

Ранее ещё один журналист, Том Хендерсон, сообщал похожие новости. По его информации, игра станет приквелом к истории Кратоса о его жизни в Древней Греции и взаимоотношениях с отцом.

Также мы рассказывали, что Amazon Prime заказал уже два сезона сериала по God of War, но загвоздка в том, что ещё даже не начались съёмки первого. Команда под предводительством шоураннера Рональда Д. Мура сейчас занята написанием сценария и подготовкой к проведению кастинга на главные роли.

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