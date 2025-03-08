Ранее предполагалось, что на юбилей God of War студия анонсирует ремастеры оригинальных игр.

Недавно мы рассказывали, что по информации инсайдера Джеффа Грабба, Sony планирует анонсировать ремастеры оригинальных частей God of War в преддверии 20-летней годовщины серии. Теперь сами разработчики GoW опровергли это предположение.

В Sony Santa Monica Studios заявили, что на ивенте в честь юбилея God of War не будет никаких анонсов, а само мероприятие будет панельной дискуссией, где ключевые разработчики серии будут анализировать весь путь игры.

Среди приглашённых гостей: Терренс Карсон (Кратос в оригинальной трилогии), Кристофер Джадж (Кратос в God of War 2018 и Ragnarok), Кэрол Руджиер (Афина), Санни Сулджик (Атрей), Даниэль Бисутти (Фрейя), Аластер Дункан (Мимир), Роберт Крэйгхед (Брок) и Адам Хэррингтон (Синдри). Сам ивент пройдёт 22 марта.

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Ранее мы рассказывали, что по информации проверенного инсайдера Тома Хендерсона, новый God of War станет приквелом и расскажет историю о молодости Кратоса в Древней Греции и его взаимоотношениях с отцом.

Кроме того, недавно Sony отменила два неанонсированных проекта-сервиса, один из которых был во вселенной God of War.

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