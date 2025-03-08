Недавно мы рассказывали, что по информации инсайдера Джеффа Грабба, Sony планирует анонсировать ремастеры оригинальных частей God of War в преддверии 20-летней годовщины серии. Теперь сами разработчики GoW опровергли это предположение.
В Sony Santa Monica Studios заявили, что на ивенте в честь юбилея God of War не будет никаких анонсов, а само мероприятие будет панельной дискуссией, где ключевые разработчики серии будут анализировать весь путь игры.
Среди приглашённых гостей: Терренс Карсон (Кратос в оригинальной трилогии), Кристофер Джадж (Кратос в God of War 2018 и Ragnarok), Кэрол Руджиер (Афина), Санни Сулджик (Атрей), Даниэль Бисутти (Фрейя), Аластер Дункан (Мимир), Роберт Крэйгхед (Брок) и Адам Хэррингтон (Синдри). Сам ивент пройдёт 22 марта.
Ранее мы рассказывали, что по информации проверенного инсайдера Тома Хендерсона, новый God of War станет приквелом и расскажет историю о молодости Кратоса в Древней Греции и его взаимоотношениях с отцом.
Кроме того, недавно Sony отменила два неанонсированных проекта-сервиса, один из которых был во вселенной God of War.