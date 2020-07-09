На PlayStation 5 появится стриминговый сервис PS Now

Сервис станет одним из трех способов запускать игры на новой консоли.

На консоли PlayStation 5 можно будет запускать игры с диска, из цифрового магазина, а также через стриминговый сервис PS Now.

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Об этом глава Sony Interactive Enterteinment Джим Райан сообщил в отчете для инвесторов.

PlayStation Now – это стриминговый сервис, который позволяет играть в игры PlayStation на ПК, смартфонах и телевизорах. В данный момент PS Now работает только в 19 странах. В Украине он не представлен. Судя по отчету главы Sony Interactive Enterteinment, стриминговый сервис станет одним из трех способов запуска игр.

Вероятно, это поможет расширить обратную совместимость PS5 с предыдущими консолями компании. Но точную информацию об этом компания не предоставила.

Ранее в Sony подтвердили, что PlayStation 5 сможет запускать диски от PS4, как новые, так и приобретенные с рук.

Напомним, PlayStation 5 была официально представлена 11 июня. Новая консоль выполнена в двух цветах – черном и белом. По размерам она будет больше, чем предыдущие консоли Sony. Помимо стандартной PS5 компания также показала версию Digital Edition – в ней будет отсутствовать Blu-ray привод.

Трейлер PlayStation 5

PlayStation 5 поступит в продажу в конце этого года. Компания Sony еще не огласила официальную цену консоли. Однако аналитики в Bloomberg считают, что из-за высокого спроса на комплектующие, стартовая стоимость PS5 составит от $499 до $549. Это дороже, чем стартовая цена PS4, которая продавалась за $399.

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