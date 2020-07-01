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PlayStation 5 будет поддерживать диски от PS4

10:35, 01 июля 2020
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PlayStation 5 поступит в продажу в конце 2020 года / playstation.com

Об этом японскому порталу GameSpark сообщила компания Sony.

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В Sony подчеркнули, что игры от PS4 будут не только запускаться на PlayStation 5, но и, при наличии, получать улучшающий патч. Кроме того, новая консоль будет запускать даже купленные с рук диски PS4. Это значит, что компания не намерена привязывать игры с дисков к аккаунту консоли. Ими также можно будет свободно обмениваться.

Однако в Sony не сообщили, получит ли PlayStation 5 обратную совместимость с играми от PS3, PS2 и оригинальной PlayStation.

Напомним, PlayStation 5 была официально представлена 11 июня. Новая консоль выполнена в двух цветах – черном и белом. По размерам она будет больше, чем предыдущие консоли Sony. Помимо стандартной PS5 компания также показала версию Digital Edition – в ней будет отсутствовать Blu-ray привод.

Трейлер PlayStation 5

PlayStation 5 поступит в продажу в конце этого года. Компания Sony еще не огласила официальную цену консоли. Однако аналитики в Bloomberg считают, что из-за высокого спроса на комплектующие, стартовая стоимость PS5 составит от $499 до $549. Это дороже, чем стартовая цена PS4, которая продавалась за $399.

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Теги: #PlayStation