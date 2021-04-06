Владельцы PlayStation 5 могут забрать игру по подписке с 6 апреля по 4 мая.

Сегодня, 6 апреля, состоялся релиз платформера Oddworld: Soulstorm. Игра вышла на ПК и консоли PlayStation, а также сразу стала доступной для подписчиков сервиса PS Plus на PlayStation 5.

Загрузить игру можно в PlayStation Store.

Переосмысление классики

Oddworld: Soulstorm – это ремейк платформера Abe's Exoddus, второй части серии.

"Наше первое знакомство с Эйбом состоялось в первой игре тетралогии под названием Oddworld: New ‘n’ Tasty. Эйб работает уборщиком в пищевой компании RuptureFarms, занимающейся изготовлением мясных продуктов и принадлежащей глюккону Моллуку. Однажды Эйб ненароком узнает, что Моллук планирует использовать мадоконов для производства вкусных деликатесов. Он решает бежать, но по пути постарается спасти всех, кого сможет. Его самоотверженный поступок стал той искрой, которая разожгла пламя настоящей революции", – рассказывает один из создателей игры Лорн Леннинг.

В Oddworld: Soulstorm Эйб продолжит свое освободительное движение. В этот раз герой должен будет спасти из рабства тысячу своих соплеменников. Игроку предстоит исследовать огромный необычный мир, решать сложнейшие головоломки и встретиться с опасными противниками.

В напряженных сценах пользователь будет буквально чувствовать учащенное сердцебиение Эйба благодаря улучшенной тактильной отдаче контроллера DualSense.

Немного истории

Oddworld – это необычная серия, где мрачный мир сочетается с приключениями и юмором, высмеивающим поступки, на которое бизнес способен пойти в погоне за прибылью.

Приключения Эйба берут свое начало в середине 90-х годов. Тогда Лорн Леннинг, основатель студии Oddworld Inhabitants, задумывает целую франшизу. Первая часть Oddworld так сильно отличается от прочих игр тех лет, что один из продюсеров издательства GT Interactive пытается саботировать разработку. Однако боссы компании, увидев геймплей, решают напротив – выделить больше средств на доведение проекта до релиза.

В результате дебютная Oddworld с подзаголовком Abe's Oddysee вышла в 1997 году на PS1. Критики хвалили игру за новаторские решения и отличный дизайн, называя идеальным платформером, сочетающим в себе экшен и головоломки.

Естественно вторая часть не заставила себя ждать. Именно ее переосмысление с новым подзаголовком Soulstorm, несколькими концовками и переработанной графикой вышло сегодня на PS4, PS5 и ПК.

Подробней про историю других культовых игр консолей PlayStation можно прочитать в нашем лонгриде.

Геймплей Oddworld: Soulstorm

Напомним, что в этом месяце подписчикам PS Plus также достанется эксклюзивный экшен Days Gone и шутер Zombie Army 4: Dead War.

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Автор: Сергей Коршунов