Детектив ищет улики и общается с персонажами.

Украинская студия Frogwares совместно с изданием IGN опубликовала первые 15 минут прохождения Sherlock Holmes Chapter One. В ролике можно увидеть, как Шерлок Холмс ведет расследование.

Сначала на видео показывается, как детектив и его загадочный друг Джонатан прибыли в фешенебельный отель. Здесь должно состояться шоу известного фокусника. Судя по всему, с ним и связано первое расследование Холмса на средиземноморском острове Кордона.

Для поиска улик главный герой может переходить в специальный режим. При его включении экран становится серым, а возле предметов и персонажей появляются мысли сыщика о них. Холмс также способен сконцентрироваться на объекте окружения или человеке. В такие моменты игроку понадобится искать всякие мелкие детали и делать заключения, которые позже приведут к финальному выводу.

Детальнее о Sherlock Holmes Chapter One

Новая часть Sherlock Holmes с подзаголовком Chapter One расскажет о молодом, 21-летнем Шерлоке Холмсе. Он прибыл на остров Кордона, чтобы расследовать тайну смерти своей матери.

Действия игры происходят в открытом мире, где можно не только выполнять сюжетные квесты, но и изучать местность, а также браться за другие расследования.

Всего в Chapter One будет 5 основных и более 30 дополнительных заданий. На прохождение всей игры уйдет около 50 часов.

В Sherlock Holmes Chapter One реализовано несколько концовок. Они зависят от того, кого обвинит пользователь. Игра не дает подсказок на этот счет: выводы придется делать на основе личных наблюдений. Такой подход считается одной из особенностей проекта.

Sherlock Holmes Chapter One выйдет 16 ноября 2021 года на ПК, PS5, Xbox Series X и Series S. Версии для PS4 и Xbox One задержатся на несколько недель.

Автор: Назар Степорук