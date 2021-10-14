Свежий ролик демонстрирует красоты средиземноморского острова.

Украинская студия Frogwares продолжает подогревать интерес к Sherlock Holmes Chapter One — своей новой игре про Шерлока Холмса. Разработчики в партнерстве с изданием IGN опубликовали кинематографическое вступление к грядущему детективному приключению.

В ролике сначала показывается, как главный герой прибыл на корабле к берегам острова Кордона. На его территории будут разворачиваться все события игры. Шерлок Холмс не хотел выходить из каюты, но его переубедил Джонатан — загадочный друг сыщика. Ранее УНИАН узнал из собственных источников, что этот персонаж будет вымышленным. Он существует лишь в воображении Холмса.

Когда протагонист ступил на территорию Кордоны, камера начала неспешно облетать остров. В этот момент можно увидеть население и красочные локации, которые удастся исследовать при прохождении.

Подробности Sherlock Holmes Chapter One

Новая часть Sherlock Holmes с подзаголовком Chapter One расскажет о молодом, 21-летнем Шерлоке Холмсе. Он прибыл на остров Кордона, чтобы расследовать тайну смерти своей матери.

Действия игры происходят в открытом мире, где можно не только выполнять сюжетные квесты, но и изучать местность, а также браться за другие расследования.

Всего в Chapter One будет 5 основных и более 30 дополнительных заданий. На прохождение всей игры уйдет около 50 часов.

В Sherlock Holmes Chapter One реализовано несколько концовок. Они зависят от того, кого обвинит пользователь. Игра не дает подсказок на этот счет: выводы придется делать на основе личных наблюдений. Такой подход считается одной из особенностей проекта.

Sherlock Holmes Chapter One выйдет 16 ноября 2021 года на ПК, PS5, Xbox Series X и Series S. Версии для PS4 и Xbox One задержатся на несколько недель.

Автор: Назар Степорук