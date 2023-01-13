В ролике показали много зрелищных кадров.

Студия Motive и издательство Electronic Arts опубликовали релизный трейлер ремейка Dead Space — знаменитого хоррора с элементами выживания. В ролике показали вступление, нескольких персонажей и множество зрелищных кадров с важными аспектами игры.

Видео начинается с прибытия на USG "Ишимура" — космический корабль класса "планетарный потрошитель", откуда поступил сигнал бедствия. Здесь работала Николь, возлюбленная главного героя Айзека Кларка, ради которой он и прилетел в составе спасательной миссии.

Зрителям продемонстрировали передовую графику в проекте — впечатляющие космические виды и детализированные отсеки "Ишимуры" со зловещей атмосферой. Особенно впечатляет освещение и обновленные модели персонажей.

После первых кадров в ролике появляются некроморфы, а затем начинается нарезка зрелищных моментов. Пользователи могут увидеть несколько персонажей, включая одного из антагонистов, сражения с монстрами, полеты в невесомости и прочее. Отдельное внимание уделили снаряжению Кларка. В ролике показали, как протагонист находит новое оружие и надевает более мощный костюм.

Ремейк Dead Space: основная информация

История в игре будет немного расширена по сравнению с оригиналом. Например, пользователи смогут больше узнать о последних часах жизни экипажа "Ишимуры".

Главный герой Айзек Кларк научится говорить, а отдельные персонажи получат расширенные сюжетные линии.

Базовый геймплей в игре останется без изменений, однако ожидаются улучшения, которые повысят общее удобство.

Графика в хорроре создавалась с нуля на движке Frostbite, а трехмерное звучание поможет подчеркнуть мрачную атмосферу.

Ремейк Dead Space выйдет 27 января 2023 года на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и Series S.

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