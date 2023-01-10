Речь о Dead Space 2 — прекрасном сиквеле из знаменитой серии.

Приближается выход ремейка Dead Space, и издательство Electronic Arts решило устроить всем покупателям игры сюрприз. За предварительный заказ хоррора с элементами выживания можно бесплатно получить Dead Space 2. Акция продлится вплоть до релиза, но есть нюанс.

Предложение распространяется только на сервис Steam. Ремейк Dead Space также продается в Epic Games Store и магазине Electronic Arts. Но только на площадке Valve присутствует информация о дополнительном подарке за предварительный заказ.

"Совершите предварительную покупку сейчас, и вы также получите Dead Space 2 с выходом ремейка 27-го января 2023-го года. Уже совершили предварительную покупку? Не проблема, это предложение также касается и вас", — сказано на странице ремейка Dead Space в Steam.

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Стоимость второй части в украинском сегменте магазина составляет 699 гривен, так что это значительная экономия. А вот за ремейк придется отдать 1499 гривен за стандартное издание и 1699 за Deluxe-версию.

Ремейк Dead Space: основная информация

История в игре будет немного расширена по сравнению с оригиналом. Например, пользователи смогут больше узнать о последних часах жизни экипажа "Ишимуры".

Главный герой Айзек Кларк научится говорить, а отдельные персонажи получат расширенные сюжетные линии.

Базовый геймплей в игре останется без изменений, однако ожидаются улучшения, которые повысят общее удобство.

Графика в хорроре создавалась с нуля на движке Frostbite, а трехмерное звучание поможет подчеркнуть мрачную атмосферу.

Ремейк Dead Space выйдет 27 января 2023 года на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и Series S.

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