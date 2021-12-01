Вот к чему приводит дефицит консолей.

PlayStation 5 по-прежнему входит в список дефицитных товаров. Консоли поступают в магазины ограниченными партиями, и их мгновенно раскупают или отправляют людям, которые оформили предварительные заказы. Дефицит новых приставок Sony порой приводит к неприятным и опасным ситуациям. Одна из них на днях случилась в Техасе: парень решил продать PS5, но вместо денег получил огнестрельное ранение.

Как сообщил портал Kotaku, инцидент произошел в округе Харрис. Молодой человек 19 лет выставил свою PlayStation 5 на продажу. Он получил предложение о приобретении консоли и отправился на встречу с потенциальным покупателем. Последний пришел с оружием и начал требовать отдать ему PS5. Владелец консоли, видимо, отказался это сделать, после чего получил огнестрельное ранение в боковую часть тела. Его быстро отправили в больницу, и сейчас пострадавший находится в стабильном состоянии.

Что касается преступника, то он сбежал и даже не забрал с собой PlayStation 5. Это подтверждает фото выше, где консоль валяется прямо посреди улицы. У полиции пока нет описания злоумышленника, однако расследование продолжается.

Подробности о дефиците PlayStation 5

В последнее время поставки PS5 немного улучшились, а цены на "сером" рынке упали. Однако совсем скоро ситуация может ухудшиться.

По данным Bloomberg, в 2022 году купить консоль будет даже тяжелее, чем сейчас. Всему виной дефицит микрочипов и проблемы с логистикой. Если прогнозы оправдаются, то перекупщики снова активизируются.

Автор: Назар Степорук