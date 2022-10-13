Игра создается по канонам научной фантастики, но с некоторыми условностями.

Starfield, новая экшен-RPG от Bethesda Game Studios, создается по канонам и принципам научной фантастики. Однако в игре будут условности, ведь добиться полной реалистичности в избранном антураже невозможно.

Такой информацией поделился генеральный директор Bethesda Тодд Говард в недавнем интервью, которое опубликовали на официальном YouTube-канале компании.

По словам руководителя, Starfield будет больше похожа на "жесткую научную фантастику". Пользователи смогут четко увидеть, как выстроен процесс освоения космоса человеком. Они также увидят, что корабли в игре обладают определенной "визуальной идентичностью". Однако на полный реализм рассчитывать не стоит, ведь если придерживаться всех канонов научной фантастики, то геймплей будет сильно ограничен.

"Это вопрос-ловушка, потому что это [Starfield] видеоигра. В [истинной] научно-фантастической видеоигре было бы "ты умираешь в космическом холоде", — продолжил Тодд Говард.

Затем руководитель привел пример одной из условностей, которые будут реализованы в экшен-RPG. Первая версия гравитационного привода наказывала пользователей, потому что "на вашем кораблем заканчивалось топливо, и игра просто останавливалась". Разработчики решили изменить это, сделав ограничения на полеты. Теперь корабль может отправиться на ограниченную дистанцию в зависимости от вместимости бензобака. Если топлива недостаточно для прибытия на точку, то придется сделать остановку на пути и заправиться.

"Мы недавно изменили систему, в которой топливо в вашем корабле и гравипривод ограничивают расстояние, которое вы можете пройти за один раз, но топливо не заканчивается. Возможно, будет обновление или мод, которые позволят это сделать, но сейчас мы делаем именно так", — заявил Говард.

Starfield — основные подробности

События игры разворачиваются в XXIV веке. Пользователи в роли членов организации "Созвездие" будут искать сведения об артефактах, в которых скрыты тайны вселенной.

Геймплей Starfield включает перестрелки, прокачку, сбор ресурсов, создание предметов и выполнение заданий. Важной частью также будет исследование космоса. Пользователи смогут посетить более десяти тысяч планет и сражаться с врагами на просторах вселенной.

В проекте реализовали построение баз и создание собственного судна из разнообразных элементов.

Starfield выйдет на ПК, Xbox Series X и Series S в 2023 году.

Вас также могут заинтересовать новости: