Похоже, теперь игра выйдет только под конец 2023 года.

Bethesda Game Studios и Bethesda Softworks могли второй раз отложить свою следующую масштабную экшен-RPG Starfield. Разработчики официально не подтверждали перенос, но на него намекают данные в Steam.

Пользователи обратили внимание, что в сервисе Valve изменилась внутренняя дата релиза Starfield. Это удалось выяснить благодаря ресурсу Steam Database, который отслеживает изменения в базе данных Steam.

Bethesda указала, что ее экшен-RPG должна выйти 29 декабря 2023 года, то есть в последний рабочий день на Западе. Естественно, это лишь заглушка, и релиз Starfield состоится раньше. Однако выбор такой поздней даты намекает на перенос экшен-RPG на вторую половину года, а точнее — четвертый квартал.

Видео дня

Напомним, изначально Bethesda хотела выпустить новую игру 11 ноября 2022 гожа, однако студии понадобилось дополнительное время. На своей летней презентации Microsoft пообещала, что все показанные проекты поступят в продажу не позднее чем через год. Starfield была среди них, а значит — должна выйти до следующего июня. Однако планы Bethesda могли снова измениться.

Starfield — основные подробности

События игры разворачиваются в XXIV веке. Пользователи в роли членов организации "Созвездие" будут искать сведения об артефактах, в которых скрыты тайны вселенной.

Геймплей Starfield включает перестрелки, прокачку, сбор ресурсов, создание предметов и выполнение заданий. Важной частью также будет исследование космоса. Пользователи смогут посетить более десяти тысяч планет и сражаться с врагами на просторах вселенной.

В проекте реализовали построение баз и создание собственного судна из разнообразных элементов.

Starfield выйдет на ПК, Xbox Series X и Series S в 2023 году.

Вас также могут заинтересовать новости: