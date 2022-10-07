Bethesda Game Studios и Bethesda Softworks могли второй раз отложить свою следующую масштабную экшен-RPG Starfield. Разработчики официально не подтверждали перенос, но на него намекают данные в Steam.
Пользователи обратили внимание, что в сервисе Valve изменилась внутренняя дата релиза Starfield. Это удалось выяснить благодаря ресурсу Steam Database, который отслеживает изменения в базе данных Steam.
Bethesda указала, что ее экшен-RPG должна выйти 29 декабря 2023 года, то есть в последний рабочий день на Западе. Естественно, это лишь заглушка, и релиз Starfield состоится раньше. Однако выбор такой поздней даты намекает на перенос экшен-RPG на вторую половину года, а точнее — четвертый квартал.
Напомним, изначально Bethesda хотела выпустить новую игру 11 ноября 2022 гожа, однако студии понадобилось дополнительное время. На своей летней презентации Microsoft пообещала, что все показанные проекты поступят в продажу не позднее чем через год. Starfield была среди них, а значит — должна выйти до следующего июня. Однако планы Bethesda могли снова измениться.
Starfield — основные подробности
- События игры разворачиваются в XXIV веке. Пользователи в роли членов организации "Созвездие" будут искать сведения об артефактах, в которых скрыты тайны вселенной.
- Геймплей Starfield включает перестрелки, прокачку, сбор ресурсов, создание предметов и выполнение заданий. Важной частью также будет исследование космоса. Пользователи смогут посетить более десяти тысяч планет и сражаться с врагами на просторах вселенной.
- В проекте реализовали построение баз и создание собственного судна из разнообразных элементов.
- Starfield выйдет на ПК, Xbox Series X и Series S в 2023 году.