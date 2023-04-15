В ролике показали прибытие на новую локацию.

Студия Guerrilla Games и Sony готовятся выпустить масштабное дополнение к Horizon Forbidden West под названием Burning Shores. До релиза осталось всего четыре дня, поэтому разработчики выпустили трейлер к выходу.

В ролике показали прибытие Элой на территорию "Пылающих берегов". Это новая локация, которая продемонстрирует руины Лос-Анджелеса. Здесь главная героиня должна выследить врагов, скрывшихся в землях вулканического архипелага.

Сначала на видео демонстрируется полет Элой среди реалистичных облаков, после чего героиню начинают атаковать. Она приземляется и знакомится со своей новой спутницей. Затем на видео демонстрируется нарезка с разными персонажами, сражениями и плаванием. А в конце показано, как главная героиня сталкивается с гигантской машиной класса "Гор" и готовит энергетическое оружие для использования в битве.

Отдельно Sony выпустила геймплейный отрезок, в котором показала стычки против Терзача и Загонщика. В них Элой использует лук, копье и глайдер, чтобы одержать победу.

Подробнее о Horizon Forbidden West

Это продолжение приключенческого экшена в открытом мире Horizon Zero Dawn.

Сюжет разворачивается в далеком будущем, где человечество вернулось к первобытному строю, а хозяевами планеты стали роботизированные животные.

Главной героиней Forbidden West осталась охотница из племени Нора — Элой. Она отправилась на западное побережье бывших США и столкнулась там с новыми роботами и угрозами. Во второй части также появилась возможность исследовать подводное пространство и летать на глайдере.

Horizon Forbidden West вышла 18 февраля 2022 года на PS4 и PS5. Игра получила 88 баллов от критиков и оценку 8 из 10 от пользователей.

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