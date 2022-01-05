Разные порталы, сервисы и профильные СМИ продолжают чествовать лучшие проекты 2021 года. Например, недавно пользователи Steam присудили звание "игры года" Resident Evil Village, а также выбрали победителей в девяти других категориях. А теперь к этой инициативе присоединился агрегатор рецензий Metacritic. Портал раскрыл лучшие проекты прошедшего года для ПК, PlayStation и Xbox, по версии критиков.
Среди победителей есть много известных хитов от крупных компаний. К таковым относятся Forza Horizon 5, Deathloop, Ghost of Tsushima: Director's Cut и другие. А компанию им составляют переиздания и маленькие шедевры от независимых студий. В число последних вошли Disco Elysium: The Final Cut, Chicory: A Colorful Tale и Wildermyth.
Лучшие игры 2021 года для ПК, по версии критиков
- Disco Elysium: The Final Cut — 97 баллов;
- Forza Horizon 5 — 91 балл;
- Final Fantasy XIV: Endwalker — 91 балл;
- Chicory: A Colorful Tale — 90 баллов;
- Psychonauts 2 — 89 баллов;
- Streets of Rage 4: Mr. X Nightmare — 88 баллов;
- It Takes Two — 88 баллов;
- Hitman 3 — 87 баллов
- Final Fantasy VII Remake Intergrade — 87 баллов;
- Wildermyth — 87 баллов.
Лучшие игры 2021 года для PlayStation, по версии критиков
- Final Fantasy XIV: Endwalker — 93 балла;
- Hades — 93 балла;
- Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 — 90 баллов;
- Final Fantasy VII Remake Intergrade — 89 баллов;
- Synth Riders — 89 баллов;
- Disco Elysium: The Final Cut — 89 баллов;
- It Takes Two — 88 баллов;
- Deathloop — 88 баллов;
- Ratchet & Clank: Rift Apart — 88 баллов;
- Ghost of Tsushima: Director's Cut — 88 баллов.
Лучшие игры 2021 года для Xbox, по версии критиков
- Hades — 93 балла;
- Forza Horizon 5 — 92 балла;
- Microsoft Flight Simulator — 90 баллов;
- Mass Effect Legendary Edition — 90 баллов;
- It Takes Two — 89 баллов;
- Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 — 89 баллов;
- F1 2021 — 88 баллов;
- Yakuza 6: The Song of Life — 87 баллов;
- Psychonauts 2 — 87 баллов;
- Hitman 3 — 87 баллов.