Разные порталы, сервисы и профильные СМИ продолжают чествовать лучшие проекты 2021 года. Например, недавно пользователи Steam присудили звание "игры года" Resident Evil Village, а также выбрали победителей в девяти других категориях. А теперь к этой инициативе присоединился агрегатор рецензий Metacritic. Портал раскрыл лучшие проекты прошедшего года для ПК, PlayStation и Xbox, по версии критиков.

Среди победителей есть много известных хитов от крупных компаний. К таковым относятся Forza Horizon 5, Deathloop, Ghost of Tsushima: Director's Cut и другие. А компанию им составляют переиздания и маленькие шедевры от независимых студий. В число последних вошли Disco Elysium: The Final Cut, Chicory: A Colorful Tale и Wildermyth.

Лучшие игры 2021 года для ПК, по версии критиков

  • Disco Elysium: The Final Cut — 97 баллов;
  • Forza Horizon 5 — 91 балл;
  • Final Fantasy XIV: Endwalker — 91 балл;
  • Chicory: A Colorful Tale — 90 баллов;
  • Psychonauts 2 — 89 баллов;
  • Streets of Rage 4: Mr. X Nightmare — 88 баллов;
  • It Takes Two — 88 баллов;
  • Hitman 3 — 87 баллов
  • Final Fantasy VII Remake Intergrade — 87 баллов;
  • Wildermyth — 87 баллов.

Лучшие игры 2021 года для PlayStation, по версии критиков

  • Final Fantasy XIV: Endwalker — 93 балла;
  • Hades — 93 балла;
  • Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 — 90 баллов;
  • Final Fantasy VII Remake Intergrade — 89 баллов;
  • Synth Riders — 89 баллов;
  • Disco Elysium: The Final Cut — 89 баллов;
  • It Takes Two — 88 баллов;
  • Deathloop — 88 баллов;
  • Ratchet & Clank: Rift Apart — 88 баллов;
  • Ghost of Tsushima: Director's Cut — 88 баллов.

Лучшие игры 2021 года для Xbox, по версии критиков

  • Hades — 93 балла;
  • Forza Horizon 5 — 92 балла;
  • Microsoft Flight Simulator — 90 баллов;
  • Mass Effect Legendary Edition — 90 баллов;
  • It Takes Two — 89 баллов;
  • Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 — 89 баллов;
  • F1 2021 — 88 баллов;
  • Yakuza 6: The Song of Life — 87 баллов;
  • Psychonauts 2 — 87 баллов;
  • Hitman 3 — 87 баллов.