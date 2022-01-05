В списке есть как известные хиты, так и шедевры от независимых разработчиков.

Разные порталы, сервисы и профильные СМИ продолжают чествовать лучшие проекты 2021 года. Например, недавно пользователи Steam присудили звание "игры года" Resident Evil Village, а также выбрали победителей в девяти других категориях. А теперь к этой инициативе присоединился агрегатор рецензий Metacritic. Портал раскрыл лучшие проекты прошедшего года для ПК, PlayStation и Xbox, по версии критиков.

Среди победителей есть много известных хитов от крупных компаний. К таковым относятся Forza Horizon 5, Deathloop, Ghost of Tsushima: Director's Cut и другие. А компанию им составляют переиздания и маленькие шедевры от независимых студий. В число последних вошли Disco Elysium: The Final Cut, Chicory: A Colorful Tale и Wildermyth.

Лучшие игры 2021 года для ПК, по версии критиков

Disco Elysium: The Final Cut — 97 баллов;

Forza Horizon 5 — 91 балл;

Final Fantasy XIV: Endwalker — 91 балл;

Chicory: A Colorful Tale — 90 баллов;

Psychonauts 2 — 89 баллов;

Streets of Rage 4: Mr. X Nightmare — 88 баллов;

It Takes Two — 88 баллов;

Hitman 3 — 87 баллов

Final Fantasy VII Remake Intergrade — 87 баллов;

Wildermyth — 87 баллов.

Лучшие игры 2021 года для PlayStation, по версии критиков

Final Fantasy XIV: Endwalker — 93 балла;

Hades — 93 балла;

Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 — 90 баллов;

Final Fantasy VII Remake Intergrade — 89 баллов;

Synth Riders — 89 баллов;

Disco Elysium: The Final Cut — 89 баллов;

It Takes Two — 88 баллов;

Deathloop — 88 баллов;

Ratchet & Clank: Rift Apart — 88 баллов;

Ghost of Tsushima: Director's Cut — 88 баллов.

Лучшие игры 2021 года для Xbox, по версии критиков