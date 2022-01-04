Первое место в одной из номинаций досталось Cyberpunk 2077.

В декабре началось голосование за лучшие игры 2021 года, по версии пользователей Steam. Посетителям сервиса разрешалось номинировать проекты в каждой из десяти категорий. Названия последних давали точно понять, по каким критериям совершать выбор. Отдельные номинации обладали ограничением — в них можно было голосовать только за игры 2021 года. По традиции в начале января Valve подбила итоги премии Steam и назвала победителей.

Читайте такжеЧитатели УНИАН выбрали лучшие игры 2021 года. Главный приз достался Resident Evil VillageЛучшим проектом 2021-го аудитория сервиса признала Resident Evil Village. Это не первый раз, когда хоррору Capcom достается главный приз. Он также победил на Golden Joystick Awards и в пользовательском голосовании среди читателей УНИАН. В других номинациях лидерами оказались не менее достойные проекты прошедшего года. Среди них, например, есть Marvel's Guardians of the Galaxy и Deathloop.

Все победители премии Steam 2021

Игра года — Resident Evil Village.

Игра года в виртуальной реальности — Cooking Simulator VR.

Любимое дитя — Terraria.

Друг познается в беде — It Takes Two.

Выдающийся визуальный стиль — Forza Horizon 5.

Самый инновационный геймплей — Deathloop.

Лучшая игра, которая вам не дается — Nioh 2 — The Complete Edition.

Лучший саундтрек — Marvel's Guardians of the Galaxy.

Лучшая игра с выдающимся сюжетом — Cyberpunk 2077.

Устройтесь поудобнее — Farming Simulator 22.

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