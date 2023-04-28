Для игры с настройками "ультра" понадобится мощный ПК.

Arkane Studios и Bethesda Softworks накануне релиза Redfall опубликовали трейлер в честь выхода, системные требования и рассказали о настройках доступности.

В свежем ролике зрителям показали таинственный остров Редфолл и сражения с вампирами. На видео команда главных героев применяла широкий арсенал оружия, навыки и устраивала ловушки. Например, в одном из фрагментов демонстрируется, как протагонисты по-тихому подкрались к вражескому убежищу, заняли выгодные позиции и начали перестрелку.

Что касается настроек доступности, то игроки смогут выбрать в Redfall озвучение текста на экране, размер субтитров и шрифт, наложить цветовой фильтр, скорректировать отображение прицела и так далее. Часть параметров реализованы для персонализации игры под себя. Сюда относится отключение цифр урона, подсветки объектов и подсказок, а также управление полем зрения.

Системные требования Arkane представила в трех вариантах — минимальные, рекомендуемые и "ультра". Однако студия не указала, для какого разрешения и кадровой частоты нужны конкретные параметры системы. Это смутило часть пользователей, особенно с учетом необходимых 32 Гбайт оперативной памяти и RTX 3080 для игры с максимальными настройками графики.

Минимальные требования

ОС: Windows 10 (64 бит);

процессор: Intel Core i5-8400 с тактовой частотой 2,8 ГГц или AMD Ryzen 5 1600;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 или AMD Radeon RX 580;

видеопамять: 6 Гбайт;

оперативная память: 16 Гбайт;

место на диске: 100 Гбайт (SSD).

Рекомендуемые требования

ОС: Windows 10 (64 бит);

процессор: Intel Core i7-9700K с тактовой частотой 3,6 ГГц или AMD Ryzen 7 2700X;

видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2080, AMD Radeon RX 5700 или Intel Arc;

видеопамять: 8 Гбайт;

оперативная память: 16 Гбайт;

место на диске: 100 Гбайт (SSD).

Требования "Ультра"

ОС: Windows 10 (64 бит);

процессор: Intel Core i7-9700K с тактовой частотой 3,6 ГГц или AMD Ryzen 7 2700X;

видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3080 или AMD Radeon RX 6800 XT;

видеопамять: 10 Гбайт;

оперативная память: 32 Гбайт;

место на диске: 100 Гбайт (SSD).

Redfall — основные подробности

В игре предстоит бороться с вампирами, которые появились в результате научных экспериментов. Они вызвали солнечное затмение и высушили воду вокруг островного Редфолла.

Геймплей Redfall включает перестрелки, изучение местности и сбор лучшей экипировки. Снаряжение в игре делится на уровни качества — от обычного до легендарного.

Проходить шутер можно как в одиночку, так и в кооперативе. Разработчики утверждают, что в проекте будет много фирменных элементов Arkane.

Redfall выйдет 2 мая 2023 года на ПК, Xbox Series X и Series S.

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