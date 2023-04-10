На этот раз досталось репортерам издания IGN.

Аудитория уже неоднократно критиковала навыки игровых журналистов. И это в целом не странно. Пользователям не нравится, что люди, которые оценивают интерактивные проекты, не могут похвастаться хотя бы средними навыками. Особенно сильно сообщество бурлило, когда в 2017 году один из репортеров снял ролик, как он не может пройти обучение в Cuphead. После этого тема регулярно всплывает в различных обсуждения, и на днях произошел один из таких случаев. Игроки разгромили журналистов IGN за демонстрацию геймплея Redfall.

В ролике трое репортеров сражались с мощным вампиром Грачом. Чтобы завершить битву, им понадобилось немало времени. Это объясняется неумелым поведением в бою. Журналист, от лица которого показывалась схватка, нередко уходил далеко от команды, бросал гранаты в обратном направлении от врага и не пытался наносить повреждения Грачу.

Зрители заметили, насколько неумело играл репортер IGN. В результате ролик получил только 1,3 тысячи лайков и более 13 тыс. дизлайков. А под видео накопились сотни комментариев с критикой. Вот некоторые из них:

Phantyy: "Надо отдать должное IGN за то, что любая игра, в которую они играют, становится мучительной для просмотра".

Lonman678: "Было очень приятно видеть, как этот человек впервые в жизни играет в видеоигру".

Kite: "Когда ты даешь своему младшему брату контроллер".

Redfall — основные подробности

В игре предстоит бороться с вампирами, которые появились в результате научных экспериментов. Они вызвали солнечное затмение и высушили воду вокруг островного Редфолла.

Геймплей Redfall включает перестрелки, изучение местности и сбор лучшей экипировки. Снаряжение в игре делится на уровни качества — от обычного до легендарного.

Проходить шутер можно как в одиночку, так и в кооперативе. Разработчики утверждают, что в проекте будет много фирменных элементов Arkane.

Redfall выйдет 2 мая 2023 года на ПК, Xbox Series X и Series S.

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