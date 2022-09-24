Для высоких настроек будет достаточно самой популярной видеокарты среди пользователей Steam.

Sony опубликовала небольшой тизер ПК-версии Marvel's Spider-Man: Miles Morales. А вслед за этим в Steam появились системные требования бывшего эксклюзива PlayStation. Они оказались вполне демократичными — поиграть сможет большинство пользователей.

В ролике показали нарезку кадров из сюжетных заставок, а также геймплейные моменты, например, с полетами по городу. Дату релиза разработчики не раскрыли, однако в начале видео звучит фраза: "Увидимся через несколько недель, Человек-паук". Возможно, это намек на выход Marvel's Spider-Man: Miles Morales на ПК в течение следующего месяца.

Минимальные системные требования

ОС: Windows 10 (64-разрядная, минимум версии 1909);

процессор: Intel Core i3-4160 на 3,6 ГГц или эквивалентный от AMD;

оперативная память: 8 Гбайт;

видеокарта: NVIDIA GTX 950 или AMD Radeon RX 470;

Direct X: версии 12;

место на диске: 75 Гбайт.

Рекомендованные системные требования

ОС: Windows 10 (64-разрядная, минимум версии 1909);

процессор: Intel Core i5-4670 на 3,4 ГГц или AMD Ryzen 5 1600 на 3,2 ГГц;

оперативная память: 16 Гбайт;

видеокарта: NVIDIA GTX 1060 на 6 Гбайт или AMD Radeon RX 580 на 8 Гбайт;

Direct X: версии 12;

место на диске: 75 Гбайт.

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