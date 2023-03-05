Игру планировали сделать мрачной и пугающей.

В Сети иногда появляются концепты, ролики и даже геймплейные демонстрации отмененных игр. Они позволяют представить, какие проекты навсегда потеряли пользователи. Недавно в Twitter опубликовали трейлер DOOM 4, которую студия id Software разрабатывала до перезапуска серии 2016 года.

Видео опубликовал автор аккаунта VideoGameArch. По его словам, ролик показывали в рамках рождественской презентации игры в 2012 году. Кадры трейлера подтверждают, что в DOOM 4 планировали сделать большой акцент на элементах хоррора. На локациях сильно ограничено освещение, а дизайн врагов местами отсылает к Dead Space. Один из противников мог быстро ползать по потолку, а второй имел множество концовок.

Ближе к концу ролика зрителям продемонстрировали перестрелки. Главный герой применял дробовик и удары кулаками для уничтожения демонов. Увы, использование другого оружия в трейлер не включили.

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Какой задумывалась DOOM 4

До перезапуска 2016 года id Software работала над четвертой частью. В то время на пике популярности была Call of Duty, поэтому разработчики ориентировались на эту серию.

DOOM 4 планировали сделать более приземленной с перестрелками в духе шутеров о современной войне. В результате от такого видения отказались, так как оно не соответствовало духу франшизы.

"По итогу у игры попросту не было некоторых фундаментальных для серии вещей. От DOOM там было одно название", — рассказал Хьюго Мартин, руководитель разработки DOOM Eternal.

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